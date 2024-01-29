NBA／歷史第10位！KD生涯28000分達陣 三分球總數超越JJ Redick
鳳凰城太陽今（29）日作客出戰奧蘭多魔術，雖以98:113不敵對手，但太陽球星Kevin Durant在本場比賽則是達成生涯28000分里程碑，擠進NBA得分榜第10位，同時在三分進球數以1951顆三分球正式超越「帥哥射手」JJ Redick。
記者張志宇/綜合報導
Kevin Durant在末節一開賽，就在左邊弧頂命中一記三分球，憑著這記三分球，讓Kevin Durant生涯總得分來到28000分，也是Kevin Durant生涯第1951顆三分球，超越JJ Redick來到歷史第19位。
目前Kevin Durant成為NBA歷史第10位達成28000分的選手，此外Kevin Durant更是得分榜前10名中，命中率最高的球員（62％命中率），距離第9名的Carmelo Anthony僅有289分的差距，有望在本季打破。
本季Kevin Durant為太陽出戰38場，場均上陣37.2分鐘，貢獻28.8分、6.4籃板、5.7助攻，三分球命中率高達45.5％，可說是太陽三巨頭中最穩定的得分點，若保持健康將持續朝生涯3萬分邁進。
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