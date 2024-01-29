今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

緯創旺年會2/2舉辦　鴻海嘉年華2/4登場、創辦人郭台銘現身？

▲鴻海愛心嘉年華將登場，創辦人郭台銘會不會現身格外引人注目。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海愛心嘉年華將登場，創辦人郭台銘會不會現身格外引人注目。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

緯創、鴻海將於近期陸續舉辦旺年會，其中緯創尾牙將於2月2日登場，席開超過1000桌，將有破萬名員工參與，並請來超大咖天后張惠妹熱情開唱。而鴻海愛心嘉年華則預計於2月4日舉行，參加的員工估有萬人，並請來歌手柯有倫、告五人和A-Lin，屆時除了有高額獎金供員工抽獎外，還會送出電動車，另外創辦人郭台銘會不會現身也有待鴻海公布。

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緯創去年選在南港展覽館席開1011桌，並邀請到金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、知名實力歌手李千娜，以及金曲實力唱將阿爆助陣，而今年則請來天后張惠妹開唱，緯創董事長林憲銘可望釋出今年營運展望，外界也關注AI伺服器與車用等產品線狀況。

緯創去（2023）年第4季獲利逾33億元，季減29%，每股純益1.18元，但單季毛利率衝上9.3%，創新高紀錄。至於去年全年毛利率則衝上7.94%，為歷年最佳，全年稅後純益114.7億元，年增2.76%，每股純益4.08元，締造12年來新猷。

緯創看好今年AI伺服器將是營運主要成長動能，預估本季AI伺服器出貨量持續升溫，全年挑戰雙位數成長，另外為因應產能所需，新竹三座廠區正陸續擴建，1月底會有湖口新廠新產能加入，下半年則有新竹AI智慧園區加入。

鴻海愛心嘉年華去年仍是線上舉辦，現金最大獎100萬共抽出20位，還臨時加碼500萬元現金獎2位與10輛電動車。今年選在南港展覽館1館恢復實體尾牙，請來歌手柯有倫、告五人和A-Lin，據了解1樓將有鴻海元宇宙Avatar體驗、Model C試乘。

鴻海董事長劉揚偉日前獲得印度政府頒發公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan）」，另外，因為今年是鴻海50周年，現場除了百萬現金獎和自家電動車外，預期將規劃50周年特別獎項，總獎金額可能再飆新高。而眾所矚目鴻海創辦人郭台銘退出總統大選後，是否會參與這次集團尾牙還有待鴻海公布。

鴻海2023年12月營收為新台幣4601億，月減29.21%，年減26.89%，12月營收數字略優於市場預估。總計2023年第四季營收為1兆8513億，季增20.00%，年減5.40%，第四季營收略優於市場預估。全年自結數營收為6兆1596億，年減6.98%，創歷年同期次高。

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