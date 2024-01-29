把握本週好天氣！全台「逐日回溫」直逼30度 下波冷空氣時間出爐
隨著寒流減弱，全台各地在經歷今（29）日清晨攝氏11至13度的最後一波較低溫的時段後，都將開始逐日回溫，天氣風險公司分析師李至晟表示，明（30）日起北部高溫就會來到攝氏20度以上，週三後甚至有機會來到攝氏25度左右，中南部大致在攝氏26至29度，下波冷空氣預計在春節前的下週一、下週二抵達，強度可能混是冷氣團等級，請民眾持續留意。
記者張志浩／綜合報導
李至晟指出，今天一早本島最低溫出現在苗栗三灣，只有攝氏10.5度，而受到華南雲系移入影響，北台灣雲量較多，白天高溫還是在攝氏20度以下，中部大約攝氏20至23度，僅高屏、台東日照較多，有機會出現攝氏25度左右的高溫，今晚至明晨，水氣會稍增多，中北部民眾出門建議帶上雨具備用。
本週大環境轉為東南風偏南風，明天起全台高溫都在攝氏20度以上，北部週三（1月31日）後有機會來到攝氏25度，中南部攝氏26至29度，局部內陸地區高溫有機會超過攝氏30度。西半部天氣大致穩定，迎風面東半部有短暫的雨勢。背風面中南部需要留意「空氣品質」，後續如果有背風渦漩發展，空品不理想的範圍也可能延伸到北部。
李至晟提醒，下一波顯著的冷空氣，預測在下週一或下週二（2月4日至2月5日）報到，低溫會落在下週中後期，目前觀測來看，春節連假前段會是迎風面有雨的東北季風天氣型態，模式變動度還很大，但這波冷匡氣會比剛過去的寒流弱，型態以東北季風或是冷氣團的機會較高。