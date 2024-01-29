7-11過年咖啡來了！美式買2送2、拿鐵買2送1　星巴克星冰樂買1送1

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優惠1：滿222元現折22元
會員買指定12大品類商品，包含指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品，單筆結帳金額滿222元立折22元、滿999元立折110元。
優惠2：指定支付滿999元再折50元
買門市指定商品（不含香菸、受託代銷商品），單筆滿999元選用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付5大指定支付工具，可立折50元，每款支付工具限量各4萬筆，單筆贈送上限1次。
優惠3：滿999元送好禮
買門市指定商品（不含香菸、受託代銷商品），結帳金額滿999元可好禮4選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty50周年光柵磁鐵10入組。
針對消費者最青睞的咖啡，將同步推出CITY PRIMA大杯美式買2送2、CITY CAFE大杯拿鐵買2送1，並可搭配上述指定品項與指定支付滿額立折、滿額再贈，超值商品清單一次看：
📍活動期間：2月6日至2月9日
◾CITY CAFE大杯拿鐵，原價55元，買2送1，平均36.7元
◾CITY PRIMA大杯精品美式，原價110元，買2送2，平均55元
◾不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組，原價249元，買1送1，平均62.5元
◾Lotte蘋果鳳梨風味方塊冰，原價39元，買2送2，平均19.5元
◾菲律賓SW鳳梨冰，原價49元，買2送2，平均24.5元
◾LotteGhana可可風味脆皮雪糕，原價49元，買2送2，平均24.5元
◾森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋，原價69元，買2送2，平均34.5元
◾HERSHEY'S巧酥白巧克力雪糕，原價89元，買2送2，平均44.5元
若是等不及，現在就想來杯咖啡，星巴克票選當紅必喝飲料推出買一送一，今（29）日起至1月31日連續3天，每日上午11時至晚間8時，到門市買特大杯指定品項飲料，第2杯免費，包括太妃風味那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂等都在列。