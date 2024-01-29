年後開運！東南旅遊推與詹惟中共遊日本　海生館獨家餵食企鵝體驗

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參加的旅客，還可獲得詹惟中名師大禮包內容：
一、詹名師免費風水鑑定一戶：
出團日起三個月內，詹名師將親自進行一次免費風水鑑定，適用於全台居家、辦公室、店面，選擇其一。
二、行程中免費紫微斗數命盤分析：
在旅程中，詹名師將參與者提供一次免費的紫微斗數命盤分析。客製化的風水體驗，幫旅客了解自己的生命運勢，為未來的計畫與發展提供更多的啟示。
三、詹名師開運風水簽名書乙本：
每位參與本次活動的旅客，將隨機獲贈詹名師親自簽名的開運風水簽名書一本。
另外，東南旅遊針對年後搶折扣，推出【限時限量】日本四國特惠旅遊行程，前16人付訂，每人折扣1000元。四國地區景點擁有豐富的歷史文化、自然風光和特色美食，能探索愛媛縣和香川縣的知名景點，包括別子銅山、雲邊寺，以及松山等令人嚮往的地方。另外安排別子銅山掏砂金體驗，深入當地文化及讚岐烏龍麵DIY，親手製作出風味獨特的烏龍麵。出發日期為 3月至5月，適逢四季交替之際，景色宜人。
至於國內旅遊方面，國立海洋生物博物館針對春節連假，推出一路從早暢遊到晚的精彩行程，不論是親子出遊共度團圓家族時光、閨蜜出遊留下夢幻藍友情認證照，或是想與另一半舖床共枕於湛藍海洋下，都可相約屏東海生館。
暢玩攻略一、沉浸式互動科技 美拍各海域的湛藍
今年春節配合藍鯨骨骼展示，同步推出全新沉浸式「鯨豚之洋」大洋池投影，讓民眾彷彿置身於浩瀚大洋間，與這些海中精靈一同優游共舞。而往更深的海底游去，迎面而來的點點螢光則是位在深海水域的「微光漂流」展區，透過互動投影將冰海小精靈海天使、發出七彩光芒的櫛水母、像極了檸檬片的硅藻等豐富的浮游生物帶到民眾眼前，美如星空。還有極地水域—「極境漫遊66.5度」互動展區，穿過冰岩與極光隧道後，便能深入緯度66.5度的冰雪之地。
暢玩攻略二、經典場景震撼展示 直面感受巨觀藍視角
館內展區皆是知識傳遞現場，例如世界水域館前拔地而起的「海天一色逍遙魷」裝置藝術主角—「大王魷魚」，是以一比一比例大小建造，搭配後方遼闊大海背景更是海生館夕照必拍景點。2024全新推出的常設展《巨鯨之路》藍鯨骨骼標本展在近10公尺高的空中，呈現著20公尺長的藍鯨骨骼身軀下潛姿態。另有最為人熟知的地標「鯨魚親水廣場」則矗立著大翅鯨與抹香鯨等鯨豚類。
暢玩攻略三、各項體驗活動 獨家可餵食企鵝
屏東海生館擁有多種體驗活動，其中被列為一生必體驗一次的夢幻清單—「夜宿海生館」活動，發展至今已有三大展館七個就寢區域，選擇每個館別都有不同的行程。可在搖曳月光下看著魚群悠遊，或是跟著可愛呆萌企鵝一同進入夢鄉等。
將於2月至6月開放體驗的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗即日起已開放報名，更是熱門搶手活動，是全台唯一可以近距離餵食企鵝的體驗活動。
也可一窺海生館後場樣貌，參加「魚你同行」後場探秘體驗，現場感受飼育員於大洋池上方投餵的震撼、體驗觸摸水母的滑嫩觸感、目睹鯊魚卵鞘中小鯊魚富有生命力的孵化過程，還能解鎖大洋池餵食解說背後的秘密。