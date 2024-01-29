傅崐萁帶戰斧飛彈選國民黨團總召 蔣萬安欽佩賴士葆顧全大局
2月1日新國會將選出立法院長，立院龍頭之爭進入白熱化，另一方面，國民黨總召選舉原本有立委傅崐萁與立委賴士葆做競爭，但賴士葆在28日晚間宣布退出總召選舉，新會期國民黨團總召可望由傅崐萁擔任；傅甚至還嗆民進黨「帶著戰斧飛彈」，對此，台北市長蔣萬安表示，對於賴士葆顧全大局、團結黨團感到欽佩。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安上午出席照護新境界國際自立支援論壇前接受媒體聯訪，對於國會國民黨團總召選舉，他表示，他想先表達對於賴士葆的顧全大局、同時他講不要在內部找敵人，願意團結黨團，表達欽佩。另一方面，黨團他相信一定會選出大家最期待的總召人選，在新的會期，帶領黨團強力的監督中央政府施政。所以這個部分黨團都會有一套的機制，不管透過協調或是黨團成員投票，過往都有慣例。
另對於國民黨新科立委羅智強擬推出「藐視國會罪」及「國會偽證罪」，媒體問及，蔣萬安過去擔任立委質詢前行政院長蘇貞昌反質詢，會覺得心有戚戚焉？蔣萬安說，在立法院代表民意的立法委員、質詢政府各部會首長或行政院長，任何官員其實都應該面對問題正面回答，而不應該有反質詢或者是甚至羞辱國會議員這樣的情形，這是人民無法接受。
蔣萬安說，所以不管是過去他在立法院擔任立法委員、質詢首長，或是現在接受議會議員的質詢，無論在哪一個崗位，尊重國會、尊重議事殿堂，這是應該要的基本態度。