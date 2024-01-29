今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

勞工每月加班13.4小時！2成5下班LINE不停、1成5沒收到加班費補休

▲勞動部調查指出，勞工每月平均加班13.4小時，2成5下班還收到通訊交辦工作。（圖／記者陳明中攝）
▲勞動部調查指出，勞工每月平均加班13.4小時，2成5下班還收到通訊交辦工作。（圖／記者陳明中攝）

記者李琦瑋／台北報導

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，今（29）日公布112年調查結果，74.6%勞工對整體工作感到滿意；41.2%近1年有加班，平均每月加班13.4小時，但有15.4%曾沒有領到加班費或換取補休；24.5%勞工近1年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次「勞工生活及就業狀況調查」，共計回收有效樣本4,095份，112年調查勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6%，較111年調查上升1.2個百分點，感到普通者占22.4%，感到不滿意者占3%。

對整體工作感到滿意者之各項目滿意比率，以「性別工作平等」97.3%最高，其次為「同事間的相處與友誼」96.1%，「工作場所」94%居第3；對整體工作感到不滿意者的各項目不滿意比率，以「人事考核升遷制度」82.6%居首，其次為「工資」64.3%，「員工申訴管道之暢通」60%居第3。

112年調查勞工近1年（111年6月至112年5月）有延長工時（加班）者占41.2%，較111年調查下降0.8個百分點，其中有延長工時者的平均每月延長工時為13.4小時。

按行業別觀察，以電力及燃氣供應業有延長工時占63.1%最高，公共行政及國防／強制性社會安全、運輸及倉儲業、醫療保健及社會工作服務業亦均在5成以上。

依112年調查勞工近1年延長工時統計，每次均有領到加班費或換取補休者占84.6%，較111年上升0.5個百分點；6.6%偶爾沒有領到加班費或換取補休、8.8%從來沒有或經常沒有收到。

按行業別觀察，從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休者的占比，以不動產業19.6%最高，出版影音及資通訊業、批發及零售業、專業／科學及技術服務業與製造業亦均逾1成。

勞動部有提供加班費試算系統，1955專線則提供勞動契約、工資、工時等相關諮詢服務，若發生勞資爭議，將會協助轉介保障的權益並提供法律扶助資訊。

另外，調查顯示，勞工近1年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.5%，較111年下降0.7個百分點。

接獲交辦且當下即執行工作者占17%，執行工作地點（可複選）是回服務單位者占5.1%，在非服務單位執行占13.4%，其中後者平均每月實際執行工作時數為4小時。

對於下班後，主管「敲我」，是否可不讀不回？依據《勞動基準法》第32條、第39條等規定，勞工只有在表定的上班時間內，有提供勞務的義務，下班或休假期間若要勞工提供勞務，必須經過工會、勞資會議或勞工同意，若未徵得同意，雇主不得強制加班。

也就是說，下班時間，公司仍不斷用LINE、簡訊等交辦工作，勞工可以不同意加班、不予理會，若被公司逼迫，勞工有權向當地勞工局提出檢舉；另外，雇主若徵得勞工同意加班，自然就該給加班費，於休假日工作者，工資甚至要加倍發給。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，但老闆若只是透過通訊軟體詢問工作進度、確認工作事項等，不會用到下班時間額外工作，就不算加班；若收到指令、因而展開工作，才算加班。

過年這4天上班雙倍薪！排班制也有加班費嗎　春節薪水一次看懂

龍年紅包財1486億！春節打工熱門職務是這類、3成5上班族想擺地攤

9成9勞工春節想賺外快！憂年關缺錢、期待春節高工資

加班費這樣算！6成7勞工無酬加班　責任制有加班費、只給補休違法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞