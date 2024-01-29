台灣當前經濟狀況一次看！2023全年出口年減9.8%　無薪假人數緩降

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隨著AI等新興科技應用商機活絡，以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，去年12月出口上升至399億美元，年增率擴大為11.8%。去年12月出口主要貨品中，資通與視聽產品仍居最大成長引擎， 出口值首度突破100億美元，且年增率高達94.7%。
綜計去年全年出口4325億美元，年減9.8%。展望今年，全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約，成長力道仍屬平緩，但隨世界商品貿易量動能回升， 加上高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機持 續擴展，終端產品晶片含量提升，我國第1季出口可望延續去年第4季的走升態勢。
12月外銷訂單再翻黑！全年接單續減近16%
去年12月外銷訂單438億美元，年減16.0%，主因通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及上年中國大陸解封效應使得基期較高所致。綜計全年外銷接單5610億美元，續減15.9%。
2023全年零售及餐飲業營業額同創歷年新高
去年12月零售業營業額年增1.1%，主因汽機車銷售熱絡，加上聖誕節、 跨年等節慶商機，帶動相應的商品需求增加所致，惟因氣候偏暖，加 上113年農曆新年落點較上年晚，年節採購商機延後，抵銷部分漲幅。 綜計2023年營業額為4兆5760億元，創歷年新高，年增6.9%。
去年12月餐飲業營業額年增7.5%，主因聖誕、跨年節慶商機，加上店家推出多樣優惠活動及開展新品牌，且航班載運量提升，帶動空廚餐點需求增加所致。 綜計去年營業額為1兆279億元，同樣創下創歷年新高，年增18.8%。
失業率創23年以來最低 無薪假實施人數逐月緩降
去年12月失業率續降至3.33%， 創23年以來最低，月降0.01個百分點，年降0.19個百分點，主因服務業受惠疫後消費復甦動能強勁帶動人力需求活絡所致。綜全年失業率平均為3.48%，年降0.19個百分點。
隨庫存持續去化，今年1月16日實施無薪假人數降至7562。就業別觀察， 以製造業實施無薪假人數6688人較多，但已連續5個月下滑，且較8月高峰期，減少3649人。
去年12月CPI年增2.71% 2023全年平均漲2.50%
去年12月CPI年增2.71％，主因水果、肉類及外食費等食物價格上漲， 加以娛樂服務、房租等調漲所致；若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI則漲2.43%。2023全年CPI平均漲2.50%， 核心CPI漲2.58%。