車銀優與英國女星「美國約會照」瘋傳！公司火速澄清：拍攝新歌MV
南韓偶像團體ASTRO成員車銀優，出道以來就以精緻長相、高䠷身材吸引了許多粉絲，並有著「臉蛋天才」的稱號，近年他進軍戲劇圈，演出許多人氣漫畫改編的韓劇，更被譽為新一代的「撕漫男」。不過，近日車銀優卻被目擊在美國一間咖啡廳，與英國演員奧莉薇亞荷西（Olivia Hussey）的女兒英迪雅艾斯利（India Eisley）約會的照片，傳出疑似戀愛中的消息。對此，車銀優所屬經紀公司Fantagio緊急出面澄清，兩人是在拍攝車銀優個人SOLO專輯的MV並非約會，否認了戀愛傳聞。
記者張芸婷／綜合報導
車銀優近日現身美國洛杉磯的咖啡廳，他與一名西方妙齡女子面對坐著，傳出疑似祕戀ing。對此，經紀公司Fantagio火速發聲明表示，「車銀優首張個人專輯將於2月15日發行，最近人在美國跟演員英迪雅艾斯利一起拍攝MV」，澄清被目擊的場景是MV拍攝現場，表示車銀優會在進行海報拍攝和個人專輯宣傳之後，預計於30日回到韓國。
這將是車銀優出道8年以來首度推出SOLO專輯，過去他也常為自己主演的戲劇獻唱，他在去年出演的韓劇《犬系戀人》中也有演唱OST〈嫉妒〉，展現他溫柔的嗓音。這次車銀優新歌MV找來國際級女演員合作，更讓歌迷備感期待。
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