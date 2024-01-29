賀瓏道歉後酸「全力輔佐民進黨」　陳俊翰回應了！

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對此，陳俊翰回應，在喧擾近一周後，賀瓏終於願意在節目中出面致歉，雖然時間有些遲，但還是肯定他勇於出面負責的態度，對於他表示節目團隊願意在之後特別錄製單元，邀請專家學者深入探討台灣障礙者及罕病患者所面臨的各種議題，「我覺得這或許是在經歷此一令人遺憾的事件後，一個可以對於台灣社會產生正面啟發的收穫」。
陳俊翰提到，他感到很欣慰的是，在此事件中台灣社會絕大多數都是站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人（包含王志安）試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目。
陳俊翰說，這件事的本質在簡單不過，那就是在今日的台灣社會，我們是否能夠容忍有人惡意的訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應該受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值的問題。
陳俊翰說，他很感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於他和他所提出的理念的認同和支持，不過，他們大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨，台灣的民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇自己認同、支持的政黨，沒有誰可以強迫誰，所以他們不必違背自己的心意，「當然如果賀瓏及製作團隊在經過四年的人生歷練後，發現賴總統所領導的民進黨政府做得還不錯，而願意發自內心的支持，我也非常歡迎！」
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