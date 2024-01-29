MLB／大谷翔平治裝費曝光！深藍西裝成焦點 Boss發言人透露價碼
美國棒球記者協會（BBWAA）昨（29）日舉辦晚宴，並頒發MVP大獎，是大谷翔平在洛杉磯道奇隊的加盟記者會後，首度的公開行程，大谷翔平在晚宴上身著Boss深色海軍藍西裝，成為全場焦點。Boss發言人也在晚宴後透露，大谷翔平全身服裝費用約13萬日幣（約新台幣27,000元）起跳。
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，Boss品牌發言人透露，大谷翔平身著的燕尾服海軍西裝外套，並沒有在市場上販售，裡面的黑色長袖襯衫要價22,000日幣（約新台幣4,600元），黑色西裝褲和黑色皮鞋分別為55,000日幣（約新台幣11,500元）、52,800日幣（約新台幣11,100元）。
另外，黑色蝴蝶領帶據說也是僅提供大谷翔平穿著，並沒有販售，因此能估算的總價約為13萬日幣（約新台幣27,000元），但西裝外套和蝴蝶領帶並沒有市售價格，可能要價比其他配件更高。
本次是大谷翔平生涯第二度拿下MVP，也是繼大谷翔平自2019年榮獲新人王後，睽違5年再度出席頒獎儀式。他在接過MVP獎項後，儘管翻譯水原一平也在身旁，但他靠著手稿全程以英文致詞，表示感謝所有投票給他的記者，在致辭完畢後也獲得如雷的掌聲。
本季大谷翔平在投打兩端表現穩定，以投手身份出賽23場，繳出10勝5敗的成績，並飆出167次三振、防禦率3.14；另一方面，以指定打擊身份出賽135場，整季敲出151支安打，包含44轟，並貢獻95分打點。
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