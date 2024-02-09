幻藍小熊隊長容容打麻將無極限！最美國中生Nico揭密刮刮樂必中法

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談到過年會怎麼度過，隊長容容提到，過年一定會找阿嬤打麻將，「每年不斷挑戰阿嬤的極限，常常打麻將超過凌晨。」她笑說最高紀錄是打麻將連續打了2天半的時間，只要阿嬤不停，她就不會停。俏皮的容容，寫春聯時，許下的願望也非常可愛，她在春聯畫上小雞，並期許新年希望是體重能夠瘦身到42公斤，以及希望大家都能欣欣向榮。
鬼靈精怪的采甄則是分享，過年會跟家人在一起，還會放天燈，「我之前當練習生，會很在意成績，所以就會在天燈上許願，希望我要校排多少這樣。」而她的春聯，就像是她本人一樣直率可愛，上頭寫著大大的龍字，采甄興奮地介紹：「我畫了龍，龍還有眼睛，畫龍點睛，好看吧！」身為韓國人的Ayeon，則透露過年的方式與台灣差不多，會跟家人一起吃飯、拿紅包、聊天，剛好她的名字音同中文的「勇」，所以她在春聯上寫上「勇」字，以及她喜歡的倉鼠，「這個『勇』，希望大家新的一年很勇敢。」
幻藍小熊分享開運方法 最美國中生靠這招玩刮刮樂必中錢
雖然幻藍小熊成員平均只有18歲，但她們的演藝事業正值起飛階段，她們分享各自的開運方法，有「最美國中生」美名的Nico提到自己的小撇步，「每年過年姑姑帶我去買刮刮樂，我一定會用50元硬幣去刮，一定會中錢！」而Nico的春聯上寫著代表小熊的英文「Bears」，她解釋：「我希望大家龍年行大運！」
活力十足的媛媛提到，這幾天逛文具店時，剛好在播新年的歌曲，她笑說：「我一直聽到『旺采甄』，後來才聽清楚是『旺財神』，采甄應該是我們的幸運星吧！」媛媛也分享在春聯上寫「滿」的意義，「我名字有媛（諧音圓），希望圓圓滿滿，演出圓滿成功、賺大錢。」愛打麻將的容容表示，會用鈔票摺成箭頭指向自己，「代表讓錢進來。」
幻藍小熊出道半年，就即將在今年遠赴韓國特訓、出道，談到新年目標，采甄表示，希望從韓國回來之後，等級能夠大提升；Bido則是希望能在韓國順利出道，「也希望演唱會的規模可以大一點，能跟更多的粉絲們互動，目標是北流。」被問到會不會擔心此趟韓國行，要與家人、朋友有一段時間無法見面，23歲的容容說：「我算是（團體中）年紀大的，經歷過滿多次很久才到見到家人。」很習慣以前常常住在外面的她，希望能成功的帶著榮耀回來。
Vicky似乎一想到要與家人分離，就忍不住眼眶泛紅哽咽，「因為我是第一次出來，自己一個人到外地，就會想媽媽….」Bido不忘安慰家人與粉絲：「有粉絲跟我們說，就把我們當做去當兵了就好！」而恰巧兩人寫的春聯，似乎都代表著即將赴韓國闖蕩的心情，Vicky寫上「平安喜樂」，希望即將到來的韓國特訓可以平平安安；Bido則是寫著大大的「GENBLUE」、「好運」。
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