人氣牛肉麵買一送一！希爾頓逸林僅推26天 大師兄麵舖加麵吃到飽
台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧的牛肉麵受到旅客與在地民眾歡迎，還被網友戲稱是「被飯店耽誤的牛肉麵店」，為迎新春，特於2月1至29日（農曆除夕至初二不適用，僅26天），推出牛肉麵系列，包含逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵，內用全面買一送一（價位不同時，贈送價低者），每日數量有限。另外，大師兄銷魂麵舖則推出3月31日前，平日於店內消費套餐，具會員身份就享無限加麵吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
台北中山九昱希爾頓逸林酒店人氣餐點「逸林牛肉麵」（每碗580元+10%），使用牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，喝起來濃郁中帶有自然甘甜與清香；經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，口感入口似化卻不失嚼勁。搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及使用青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的獨門秘製辣醬與手炒酸菜，呈現豪邁大器的道地台灣味。
逸林臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%）則是選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，不僅品質穩定風味濃郁，獨特氣息也不易在烹調過程中散失；加上口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。此外，在執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊不斷嘗試研發下，更開發出先麻後辣香氣悠長的自製花椒油，可適量添加食用。
另還有榮獲台北國際牛肉麵節創意組銅獎的剁椒臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%），加入手工自製醋泡剁椒，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻。牛肉麵全系列買一送一活動不得與信用卡或其他優惠方式併用，且為鼓勵內用，外帶需酌收50元包材費。
另外，大師兄銷魂麵舖則推出「呷麵龍總來，平日加麵吃到飽」活動，3月31日前，平日於店內消費套餐，具會員身份就享無限加麵吃到飽，外帶顧客則可享加麵一次。另外，SOGO、台南、桃園機場店，以及2月1日開幕的士林店，內用、外帶僅限加麵1次。