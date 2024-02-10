AcQUA源少年許願隊長黃莑茗長高！須弘道曝「開運妙招」全場驚呼

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一到古亭河濱花海公園，「AcQUA源少年」立刻來了活力，這裡看看、那裡逛逛，富有童心的家家，還拿起現場的石頭當作拍攝道具，愛不釋手，就連被其他成員勸阻，也依舊要與石頭拍照；貢丸在看花海時，見到學名為「大王咸豐草」的鬼針草，突然祭出冷笑話：「那它吃起來很鹹嗎？」讓全場瞬間鴉雀無聲。
提到新年希望，貢丸笑說先來點「官方的」，希望團體發展能一切順利，還沒說完，立即被其他4人吐槽，讓他只能趁勢許願：「希望黃莑茗能再長高一點。」身為隊長的莑茗只能無奈笑笑，團員們則是再度出聲回擊，要求貢丸要說「實際」一點的願望，意有所指讓黃莑茗再度中槍，笑鬧間展現出道至今的好感情。
好不容易話題再度繞回來，家家表示，希望2024年可以做出更多不一樣的作品；佾暘期許能夠跨領域，「想嘗試演戲」；黃莑茗則是希望大家健康，許願今年還能唱到跨年場，「跨年是個指標。」說到「指標」，「AcQUA源少年」也趁著機會宣布好消息，去年舉行音樂會的他們，今年3月30日，將要站上台北流行音樂中心，舉行演唱會。今年即將去美國上學的須弘道，也很希望可以趁著開學前，與團員們一起奮鬥，「珍惜最後的時間，珍惜最後的美好事物，希望可以推出更多作品。」
AcQUA源少年開運方法大不同 須弘道買元寶吊飾放包包
講起新年，勢必會提到開運方法，雖然「AcQUA源少年」中僅有莑茗為22歲，其餘4人未滿20歲，但已經出道的他們，無不想提升運勢，身為「忙內」（年紀最小者）的須弘道分享，「我會買元寶吊飾，放在包包裡面，拜年就會拿出來。」團員七嘴八舌討論，詢問他是不是純金，須弘道還沒回答就引起全場驚呼，好不容易才找到空檔澄清：「是塑膠的啦！」而黃莑茗則是一本正經的說：「我過年回老家吃飯看我們的除夕影片，看一下可以開運。」沒想到才一講完，讓全場滿臉問號，隨即才補充，過年會去廟裡拜拜；貢丸表示，自己的開運方法是拜拜與穿紅色的衣服。
AcQUA源少年出道第二年 心態轉變「從懷疑變堅定」
一晃眼，「AcQUA源少年」出道已邁入第二年了，去年不僅發行團體單曲，部分團員也推出個人單曲，其中家家還演出許多影視作品，並以《橋頂少年》中的「荔枝」一角，奪下金穗獎最佳演員獎，也是去年金馬獎的遞獎大使，「AcQUA源少年」演藝事業全面起飛，談到出道至今心情上的轉變，黃莑茗透露，其實去年底時有休息了一下，「人生第一次踏入演藝圈，心態上變化，有點小困擾，所以小小休息幾個禮拜，狀態比較好了，回來的時候寫了很多歌。」
家家則說，自己變得更堅定，「一直都喜歡表演這件事情沒變過，以前滿懷疑自己的，害怕人家的看法，會有種『我不知道我現在做的有沒有人認同』，現在有了肯定，粉絲給我的鼓勵，覺得我做的事情有人認同，更堅定想要去做，一個心態上的轉變。」貢丸提到，去年出了專輯，又有屬於自己的單曲，團員之間又能互相幫忙，覺得很開心。須弘道則表示，剛好近來推出的單曲〈Spotlight〉，就是要表達，無論是演唱會的第一天，還是粉絲喜歡上「AcQUA源少年」的第一天，他們都記得，「這次由我們來跟粉絲們說話，走過的旅程，就像是回憶錄，就連每一首歌，跟剛出道時唱的感覺、感觸都不一樣。」
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