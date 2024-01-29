勞工規劃61.3歲退休！近7成有退休金、儲蓄　盼公司協助理財規劃

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針對勞工退休後的生活費用來源，目前尚無規劃者約占1成，其餘則以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.7%最多，其次為「儲蓄」占69%，「投資所得」占51.1%居第3，「由子女供應」占3.8%。按性別觀察，男性規劃「投資所得」的占比54.1%，高於女性的48.1%，其餘則差異不大。
另勞工已規劃退休年齡者占12.7%，尚未規劃者占87.3%，前者規劃退休年齡平均為61.3歲。按性別觀察，男性勞工已規劃退休年齡者占14.2%，高於女性之11.2%；男性規劃退休年齡平均為61.6歲，較女性的61.1歲多0.5歲。
調查顯示，勞工希望服務單位提供的退休準備協助措施，以「健康管理」占57.9%最高，其次為「理財規劃」占45.9%，「家庭照顧」占26.2%居第3。
至於勞工退休後，每月生活費多少才夠？根據1111人力銀行調查顯示，發現退休生活低標為每月35,203元；高達9成的勞工擔心，退休以後所領到的勞保、勞退金無法支付老年生活所需。
因此已經開始著手退休金的規劃，有51.8%選擇勞退自提6%、ETF股票基金35.8%、儲蓄型保單26.5%、銀行定存26.1%，以及投資副業創造被動收入18.5%。
1111人力銀行公關經理黃楷元表示，近年通貨膨脹令人有感，造成物價變貴、現金貶值，也讓上班族低估了未來生活所需費用，而現行的老年年金以及勞退金已經無法令人安心退休，因而有逾半數的中高齡工作者選擇勞退自提6%未雨綢繆，而近年在投資市場頗具人氣的ETF（指數股票型基金）也很受青睞，再者保本型的儲蓄型保單以及銀行定存，也都是熱門的退休理財管道。