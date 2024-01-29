王世堅當「蔣師」到中央要爭取北捷經費　蔣萬安曝最愛這項禮物

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對於王世堅當「蔣師」很夠義氣，蔣萬安今天出席照護新境界國際自立支援論壇表示，感謝王世堅，台北市很多重大的建設的確需要中央協助，包括像捷運的興建，環狀線南、北環段，還有東環段，目前經費的差額440億，都很需要中央來幫忙。
「所以非常謝謝世堅議員，雖然我們分屬不同黨派，但我們對於台北市各項建設能夠順利推動，讓臺北市更好的立場是一致的」。蔣萬安也說，他希望王世堅能夠把在台北市議會質詢的火力帶到立法院，為臺北市爭取更多建設和經費。
對於最喜歡王世堅送的禮物，蔣萬安表示，之前王世堅有送他倒數計時器，他馬上派上用場，所以在學測時能夠借花獻佛讓考生心情穩定，充分應考。
另外目前台北市議會正在召開臨時會審議預算，目前包含北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案以及台北國際潮流音樂節、YouBike前30分鐘免費這兩項蔣萬安競選時的政見也卡關將送政黨協商。
對此，蔣萬安表示，會持續加強跟議會的溝通，他知道這兩個案子目前送到政黨協商，屆時會希望在協商的過程，能夠讓議員充分了解編列預算相關的目的，以及預計達成的成效，也都希望能夠讓議員充分了解，也希望議員能夠支持，也非常感謝在預算審查過程議員提出的各項建議，會虛心的接受、聆聽，然後做適度的調整。