影／女神林襄超人氣登上日本遊戲「人中之龍8」！為了代言還買PS5

我是廣告 請繼續往下閱讀
快問快答活動結束後，現場氣氛達到高潮，更是為即 將抽出的 PS5 主機而緊張不已。 在現場直播結束後，SEGA 宣布對現場玩家推出加碼抽獎活動。最大獎項是一台由阪本 總監與林襄小姐親筆簽名的 PS5 主機。經過一連串的抽獎過程，終於選出了 PS5 超幸 運得主，樂章完滿拉下，《人中之龍 8》發售紀念活動也正式圓滿結束。
這場盛會不僅是《人中之龍 8》的成功發售慶祝，更是一次讓玩家深入了解遊戲背 後製作心血的難得機會。期待玩家們在這片豐富的遊戲世界中度過精彩刺激的時光！
玩家活動前的媒體聯訪環節
Q.桐生的支線故事內容「臨終筆記」，對於老玩家而言，是個既想看、又恐怕心痛胃 痛的內容。與桐生相關的人物與故事太過龐大，想請問是如何決定哪一些回憶加入至 「臨終筆記」內的？
阪本總監：其實我們做太多的選擇，這次新增的「臨終筆記」主要是要讓玩家去回顧 桐生至今的人生還有經歷過的事情。像是一些外傳或是小遊戲登場的角色，我們也都 會安排他們與桐生的互動，所以這方面的內容真的做得非常豐富，不管是新舊粉絲都 能透過這個過程，更加了解桐生一馬。
Q.在接到這次的工作邀約前，是否有聽過或接觸過《人中之龍》這款遊戲呢？如有 那麼當時對這款遊戲的印象是什麼？
林襄：身邊的朋友都跟我說過《人中之龍》這個遊戲非常紅，我飾演裡面的一個小片 段，讓朋友感到很意外且驚喜，我自己也感到很開心，能夠參與到《人中之龍 8》這 款遊戲的製作。
Q:在參與交友軟體的演出時，自己覺得最大的挑戰是什麼？
林襄：其實我覺得最困難的就是一鏡到底，中間只要一有卡到就要重新來說，所以我 覺得拍攝交友軟體時要一鏡到底的部分最困難。至於角色部分，因為是本色演出林襄 本人，所以也沒有特別做甚麼人設。
Q:在以往的訪談場合中，製作團隊也曾多次被問過是否有打算讓舞台擴展到海外，不 過當時並沒有獲得明確的答覆。這次《8》突然就把主舞台設定到海外的夏威夷，之所 以會做出如此大的躍進的理由是？在地點的選擇方面又有什麼樣的考量呢？
阪本總監：這方面是因為以前沒有提到相關的故事設定，所以我們現在設定遊戲舞台 的基準都是根據故事去決定的，看是需要甚麼樣的地方，我們才會選擇在哪一座城市 作為遊戲舞台。《人中之龍 8》其實是《人中之龍 7》之後的故事，其中有一項設定 是主角「春日一番」親生母親躲在夏威夷生活，想出這樣的設定後就是一個故事的開 頭。夏威夷這個地方對於日本人來說很熟悉，加上有許多日本人定居在當地，對日本 人來說也是比較適居的地方。加上春日一番的母親有長年逃亡的過程，當時我們就在 想有甚麼地方特別適合日本人逃亡與長期居住的地方，這才想到了以夏威夷作為故事 舞台。雖然這樣講有些劇透，正是因為這次的舞台是夏威夷這樣的南國小島，所以才 跟這次的幕後黑手會有這樣的陰謀有所關聯，還請大家實際去遊玩《人中之龍 8》體 驗這方面的劇情。
Q:看到自己出現在遊戲中感覺如何？
林襄：覺得非常開心！因為平台都是在節目上出鏡，這次是第一次以不一樣的方式進 入到遊戲中，而且我有特別去買一台 PS5 實際去遊戲內體驗看看自己在遊戲內的形象！
Q:新增小遊戲中，江湖寶貝受到許多玩家的注目，也致敬了那款遊戲，這部分的開發 工時大約佔整體遊戲的比例多少？挑戰點在於？
阪本總監：我們花了很多時間在研發「江湖寶貝」小遊戲上，因為《人中之龍 7》就 有過相關設定，我們這次在《人中之龍 8》將江湖寶貝變成完整的小遊戲，讓它變得 更有趣。關於挑戰點部分，我們非常用心製作了江湖寶貝的玩法與系統，反而有點擔 心這麼小遊戲已經變得相對獨立的作品，想說會不會占用遊戲本體太大的比例，擔心 會佔據《人中之龍 8》主線劇情與其他玩法的比例過高。 對此，我們在江湖寶貝玩法占比方面有進行一定程度的調整，希望能夠讓這個小遊戲 不槍走主線劇情的風頭。不過江湖寶貝對戰玩法我們真的做得很用心也很完整豐富， 希望能作為遊戲中改變心情的感覺，大家如果在主線劇情玩累了的話可以嘗試江湖寶 貝對戰來放鬆心情。
Q:請問「交友軟體」影像拍攝時，請問有沒有什麼趣事是可以分享的？
林襄：其實那天拍攝遊戲內容都算是非常順利，反而是後期在錄製影片的時候，因為 我本身有點口齒不清，所以我在唸出「人中之龍」這四個字的時候會一直 NG 一直打 結。好不容易在今天才把人中之龍四個字給講順了。
Q:為何咚咚島的戰鬥方式(即時制)與和一般的回合制對戰不同，在這部分有什麽考量嗎？
阪本總監：當初是因為想把「咚咚島」作為完全不同的遊戲，所以比起回合制 RPG 玩 法，我們覺得更加直覺式的玩法，例如去砍樹撿石頭的即時制戰鬥玩法更適合咚咚島 這個模式。
Q:為何會選擇林襄作為遊戲的宣傳大使呢？
阪本總監：因為《人中之龍 8》這一次我們有一個想要達到的主題，那就是要讓這款 遊戲變得更加「國際化」，像是在宣傳大使這方面也想更加國際化。我們在挑選宣傳 大使的方面也是希望挑選知名且受歡迎的網紅，當然也要挑選與我們遊戲風格較為合 適的人物，可以在他登場時更增添遊戲的趣味性並吸引更多的玩家。 當時我們其實就有想到「林襄」小姐，他是在我們的宣傳大使人選之中，在經過詢問 之後，對方也很爽快答應了我們的邀約，進行了深度合作，所以非常感謝能跟林襄小 姐一同合作。
Q:林襄小姐遊戲中的角色，感覺是否自己的本格演出呢？
林襄：對，因為我在《人中之龍 8》遊戲內就是扮演我自己，所以沒有太難的設定，所 以在拍攝遊戲過程可以說是非常順利。
Q:想請問，在每一位角色的「職業」及「攻擊方式」設計時，有沒有什麼有趣的發想 可以分享？此外，有沒有什麼「職業」是很有趣但最後沒有被採用的？理由又是什麼呢？
阪本總監：這次去構思職業的時候，我們也希望大家能感受到在夏威夷度假旅遊觀光 的感受，在思考新的職業的時候，我們是以這個基底去考量的。這次的職業是透過旅 遊觀光的角度去設計，因此角色在體驗觀光活動後會突然靈光一閃，學習到新的職 業。製作團隊也覺得用此方法來解鎖職業是非常便利的選擇。 這邊有一個最後沒有被採用的職業，那是「驅除害蟲的專門人員」，其實我們討論的 很深入，同時也做了很多相關設定，但最後還是覺得這個形象好像不是很帥氣，最後 就沒有採用這個職業。
Q:在交友軟體後有成功與春日約出來見面，如果真的有機會推薦給春日什麼台灣美食 或景點呢？
林襄：來台灣一定要吃雞排配珍奶！所以能夠邀請春日一番來台灣一定要帶他去吃這 個宵夜的組合！
Q:本作劇情看來會將春日一番的背景故事再做解釋並且補得更完整，春日一番的冒險 也會在本作跟著桐生一起告一段落嗎？
阪本總監：因為這方面是劇透，所以不能透露太多。不過《人中之龍》系列的旅程會 繼續下去，大家不用擔心。雖然不能透露我們會以甚麼樣的形式繼續，不過這次的故 事不只有去描繪春日一番的故事，我們也會回顧以往作品主人公「桐生一馬」的故 事，其實等同是把新舊主人公深入描繪他們之後，接著會深入探討這兩位新舊黑道的 故事會怎樣共存下去，也希望大家繼續支持《人中之龍》系列。
Q:你認為人中之龍 8 最吸引你的地方是？
林襄：最吸引我的地方當然是有我的出現啦！我真的是為了《人中之龍 8》交友軟體 小遊戲，還有我所出演的片段去購買一台 PS5 主機，但主要還是想說自己比較少接觸 《人中之龍》系列的遊戲，我發現這些遊戲畫面真的做得很細緻，玩起來有種很爽快 與在看電影的感覺！
Q:請對亞洲的玩家說一句話
阪本總監：我們人中之龍工作室受到大家一直以來的照顧，製作遊戲的歷程也已經 19 年了，這次《人中之龍 8》是人中之龍工作室的渾身力作，也是我們做過最頂級的作 品。《人中之龍 8》這一款作品是用盡我們所有力氣的遊戲，遊戲內容非常多且豐 富，在闖關部分也要花上很長的時間與精神通關，但我們相信這款用盡全力的作品， 一定可以感受到我們的用心，《人中之龍 8》也會讓玩家在通關時感動！
林襄：《人中之龍 8》即將在 26 日上市，大家一定要支持起來，大家一定要在遊戲中 與我相遇喔！
《人中之龍 8》是一款戲劇性 RPG，由兩名主角——再次從谷底翻身的男人「春日 一番」，以及迎接生命最終挑戰的男人「桐生一馬」共同領銜，將激盪出系列最精采的 故事。 本次戰鬥升級成戰略性大增的「新動態指令RPG戰鬥」。透過追加的新職業和豐富的自 訂、養成要素，打造出最強的隊伍吧！
＜故事概要＞
2022年，春日一番正努力實現亡父荒川真澄的遺志，讓所有前黑道成員重返社會。 過去與春日並肩作戰的夥伴們也各自回歸日常，追逐著新的夢想。
然而，一支攻擊春日的影片上傳到網路後，害得他們再度失去了安身之地。此時，扎 根於橫濱的黑道組織「橫濱星龍會」的若頭海老名，安排春日見了某個男人。 那個男人就是……春日過去的大哥——澤城丈。 春日從澤城口中得知一件令人難以置信的事。 荒川真澄所愛的女人，也就是春日的母親——茜，其實仍活在夏威夷。 澤城不惜低頭拜託春日，希望他以「兒子」的身份去見來日不多的茜一面。 為了將荒川的骨灰交給茜，春日決定前往夏威夷。 而在那座人間天堂，他竟然遇到……大名鼎鼎的堂島之龍——桐生一馬。
■ 小遊戲「交友軟體」 在本作的小遊戲「交友軟體」方面，玩家可設定自己的個人檔案，運用進退得體的聊 天技巧來獲得女性青睞，並可使用這個軟體與不同女孩約會，有成功也有失敗，是一款 「不知會遇到什麼對象」的趣味小遊戲。