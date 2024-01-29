孫燕姿不甩親妹斷絕關係！驚吐感冒傷風 釣出五月天阿信留言
新加坡天后孫燕姿年初遭到親妹妹孫燕美宣布斷絕關係，疑似父親偏心導致姊妹失和，孫燕美宣稱一直活在陰影下，希望家人能道歉，但事件延燒多時，孫燕姿始終保持沉默，最近推出新作品都未回應，僅在IG曬出自己閱讀的小說，並透露最近感冒了，釣出好友五月天阿信留言關心。
記者江芷稜／綜合報導
孫燕姿和五月天交情深厚，過去曾一起合作歌曲〈第一天〉，也擔任過對方演唱會嘉賓，合唱改編版的〈溫柔〉，年初五月天到新加坡開演唱會，她雖未現身會場，仍不忘盡地主之誼，送上水果籃向五月天致意，卡片上親筆寫著：「下次也要和你們一起看星星，祝演出成功！」
最近孫燕姿發行新單曲，為電視劇《要久久愛》獻唱主題曲〈樣子〉，也為電玩遊戲配唱新歌，她在IG表示：「最近因為《王者》的合作，又拿起一本劉慈欣科幻書翻閱。幻想著遼闊的星際空間，讓我在傷風感冒的時候，能夠在想像裡舒暢自由。」透露自己喜歡看科幻小說的興趣，釣出五月天阿信留言：「我也喜歡劉的小說！」她反問「你看哪一本？」
不過，更多歌迷關切的是，孫燕姿傷風感冒似乎生病了，只能透過看小說放鬆心情，歌迷們紛紛湧入留言區關心，擔心她與妹妹才起衝突，身體又微恙，叮嚀天后保重身體，「注意健康，盼早日恢復哦」、「這麼剛好一起感冒，希望妳快快好起來」，也敲碗孫燕姿跟阿信有機會能再度合作。
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