言承旭不修圖真面目曝光 沒人相信47歲「臉跟剛出道一樣都沒變」
男神言承旭23年前以偶像劇《流星花園》「道明寺」一角紅遍全亞洲，去年底拍完和林依晨的新台劇《同棲散策》，近年事業重心放在大陸的他，前幾天出席公開活動，沒有修圖的影像在微博造成熱烈討論，網友不敢相信言承旭已經47歲，「感覺和以前變化不大」、「他真的帥了一輩子」！
記者楊穎軒／綜合報導
言承旭日前到杭州參加精品珠寶開幕，以一貫日系中長髮搭配合身西裝現身，放送招牌酒窩笑容，年近半百的他，即使沒有濾鏡或後製修飾，近距離觀察，一張如雕像般的俊俏臉蛋找不出一點老化跡象，膚質光滑緊緻，身材更是結實挺拔，無瑕疵狀態很難想像早已步入中年。
大陸網友細看言承旭的現場照片、影片後，訝異表示：「他是怎麼做到快五十歲眼神還那麼清澈的」、「依然秒殺大部分小鮮肉！一點也不油膩，別老說他一把年紀還演偶像劇這種話了」、「真的回春的感覺」、「見過本人，很瘦也沒有那麼高，臉跟流星花園一樣都沒變過，不是千篇一律的那種帥」、「這下顎線合理嗎」、「我小時候是這樣，我長大了還是這樣」，認為他和42歲韓星李棟旭有得拚。
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