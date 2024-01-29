名家論壇》趙君朔／王志安：明目張膽的自發性大外宣

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當然，他的問題遠遠不止這次在台灣當紅的脫口秀節目上，做出非常淺薄的評論，真正的問題是，他的背景還有他在Youtube上有超過百萬人訂閱的頻道，所傳播的訊息，其實已經很清楚的透露他的目的：作為一個中共境內曾是影響力大最大的社會訪談、調查記者，他非常希望自己在新浪微博上曾有600萬粉絲，只要談什麼，就會引起跟進討論的帳號能解封，並重新回到中共的體制下，去當一個對中共執政缺失進行小幅度批判、揭露，但又不涉及共產黨和習近平本身的王牌記者。
上述的推論絕非捕風抓影，王志安在2022年4月初曾私下回北京一趟，還見了在中共國內知名的格鬥狂人徐曉東，一起吃火鍋，而在他從北京返回日本後，徐曉東於2022年4月16日上傳了一部Youyube影片公開了他們的會面，也直說王志安這次回國是想在國內”打開一些渠道”。但王這次的低調返國之行很明顯沒有達到目的，於是他只好繼續在東京做節目，而他的節目針對牽涉到中共的各種大小事所呈現出來的觀點，就充分證明，他真正目的是希望盡量拉高他在習近平心目中的KPI，好讓他早日歸國、再度大展雄風。
在一一列出他對於各種敏感事件，根本是毫不遮掩的中共官方觀點之前，值得說明的是，他節目內容採取的角度和標準的中共喉舌、大外宣相比，還是有其獨到之處，因此若不仔細看完他的節目內容，只看標題，真的會以為他就是”反共”人士。首先，因為他人是在有相當言論自由的Youtube上發聲，他的選題並不受限制，可以挑一些中共不希望在內部引起廣泛討論的議題來談，例如他曾經自費前往烏克蘭考察，Bucha是否發生過俄軍殘忍屠殺一事。
也因為這樣，加上很多之前已經是他粉絲的中共國內觀眾，都翻越防火牆出來，觀看或是下載他的節目，他頻道的訂閱數和每集節目的點閱數才節節上升。這些人基於過去對他的信任，加上誤認為他現在到了國外，言論自由不再受到限制，因此希望能從他的節目看到像過去他在《新京報》所開設的訪談節目《局面》中的精彩內容，還可以提供他們在牆內看不到的訊息，才讓他在Youtube上的頻道《王局拍案》從2022年5月開通之後才一年多，訂閱數便衝上121萬人，每集節目的點閱率也都相當可觀。
問題也就出在這裡，過去他在牆內廣受歡迎的節目《局面》，其實是人物訪談節目，而他訪談的人物，主要都是與軟性的社會新聞相關，如格鬥狂人徐曉波、永春拳大師丁浩、拳王鄒市明、屢屢成為台灣網路嘲笑對象的太極掌門馬保國、杭州保姆縱火案家屬、圍棋國手柯潔、傳奇警官林宇輝等，他對於政治經濟類的高層次議題是沒有涉獵的。
但他在日本製播《王局拍案》就不完全是這麼一回事了，只要稍微瀏覽一下該頻道開播一年半來的節目主題，就可以明顯看到，除了和過去一樣討論在中共國內的熱點新聞之外，王志安開始討論起戈巴契夫、俄烏戰爭、紅色高棉與中共、中共GDP是否能超越美國、中美關係與拜習會、美國聯邦政府禁用抖音、以哈戰爭、華格納傭兵團首領普里戈金墜機事件、習近平缺席G20等政經大事。
那麼，他在斜槓社會新聞與政經大事後到底說了什麼? 根據另一位Youtuber秦鵬的觀察，王志安在徐州鐵鍊女事件、江西青少年胡鑫宇神秘失蹤案、評論法輪功、河北涿州大水、李克強前總理離奇死亡案上，都是和中共站在相同的立場。當然，可能會有人說，王志安也談《願榮光歸香港》這首歌的影響和反送中抗議的歷史，並在該集節目細數中共對這首歌的打壓，最後說這首歌代表了香港人對自由、法治的熱愛，在新疆已經成為一座監獄這集裡，則批評中共在新疆嚴苛又低效的防疫政策，去反駁說他也有讓中共看了會頭痛的內容。
但如果再考慮到王志安在節目中，對下列議題所採取的立場和觀點，他可能肩負的”任務”就更明顯了。在2023年4月12號談新冠病毒是來自實驗室還是自然界的節目中，他直說武漢病毒研究所的石正麗改造病毒絕對不可能。在2023年10月25號的節目中把中共的”一帶一路”比喻成當年美國的馬歇爾計畫，還大力稱讚中共得標爭議頗多的印尼亞萬高鐵(只是承認這個項目能否營利要看未來印尼30年的經濟發展）。
在2023年5月2號，講中共警察在海外設派出所的節目中，雖然他稍微提到了一下福建警察這樣做的目的，也有對付海外民運人士的動機，但整集節目的重點，在於”說明”設立海外派出所，是為了打擊海外的詐騙和抓捕逃亡海外的中共貪官，並且詳述了一個成功的案例。從這個案例就可以略為看出，王志安為何要談這些政經大事，因為他要讓以為他真的敢批評中共的觀眾，也吸收他在這幾集節目中的觀點。
當然王志安節目有問題的內容還不只這些，他的節目當然不會放過去大力批判和中共樑子結最大的法輪功、中共恨之入骨還曾想誤導川普總統他是強姦犯而遣返的流亡富商郭文貴，而當川普前總統因為根本不符合比例原則的AV女星封口費案被刑事起訴還有之前因為妨害名譽案被判賠500萬美元時，他更是沒放過機會在節目中奚落川普，細數其外遇紀錄和各件官司，在節目最後還強調，正是民主政治的優點，才讓川普的犯行能受到司法檢驗，而不能用民主黨政治迫害的觀點去看待這事。換言之，對於中共感到最頭痛的勢力、人物，他很高明的用表面公正的立場，在以牆內人民為主的觀眾中，灌輸了對這些人事負面的評價。
這當然符合較有技巧的中共大外，所採用的”小罵幫大忙”手法，不過王志安的手法更高明，他在帶風向試圖影響觀眾的想法之前，陳述節目主題相關事實時，不避諱羅列出不少對中共不利、在牆內會被刪除、封鎖的資訊，這相當程度上增加了他節目內容的可信度，這手法和另一個可視之為報導品質較高紅媒的《亞洲週刊》如出一轍。
而這次他因為沒有受到被台灣信賴民主基金會列為海外自媒體大V邀請來台觀選，憤而自費來台兩周，也是用了一樣高明但仍禁不起檢驗的手法，兩周的時間很長，但根據他自己的說法，他只去了三個總統候選人的競選總部和一些造勢晚會，而他不論在哪個場合受訪或是自己拍的影片，對於選舉的觀點只有一種：好看，但是浪費錢，民進黨還試圖和中共的節目一樣，把殘疾人推上台爭取同情。
表面上，當然人人都可以說出自己的觀點，但他利用自己的影響力散播出來的淺薄觀點，就是選舉造勢場合的問題很多，選民是被政黨操弄的，他自己在節目中很自豪的蒐集資料、證據能力都不見了，關於台灣如何一步步走到民主，三個主要政黨發展的來龍去脈，通通都不是他關注的焦點，雖然他表面上會說民主這件事是好的。
總之，王志安的手法就是，他願意談論中共在國內不願意面對、多談的敏感問題，但老是自然地用自己曾是體制內紅人的觀點，自然去講中共希望成為流行的觀點，也就是說，他是在不受中共控制的選材、評論之下，但很自然地就能達到中共希望的效果，這就是為何他在遇到真正的反共節目”不明白播客”主持人訪談時，主持人忍不住頻頻質疑，他對在四通橋上掛抗議防疫布條的勇士彭載舟的否定意見時，他只能一直說「我個人覺得彭載舟沒有想清楚」，避而不談這樣的人會讓中共有多恐懼。
但很不幸，台灣的一些知名節目，一樣沒有對他做好背景調查，只是看到他可觀的訂閱數和點閱率，就讓他上節目大放厥詞，幸好他自以為犀利的”拿殘疾人爭取同情”觀點，在台灣掀起軒然大波，引起了台灣輿論對他的警覺，不然他已經第二次來台灣觀選、還是對台灣政經社會情勢沒有做任何功課，卻一樣四兩撥千金、成功貶低了台灣歷史性大選意義的戰功，本該能加速習近平解封他新浪微博帳號的時程。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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