赴立院提醒綠委這3點！賴清德：牽涉到清廉民進黨力量就會減少

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賴清德也在會中提出三點「提醒」，他說，期盼大家持續掌握民意、反映民意，台灣因為土地不大，且人口稠密，再加上交通方便、通訊傳播發達，所以民意的反應變化又快又急，一定要持續掌握民意變化，並迅速反應民意，尤其是要善用新科技、新平台，用創新作法。
賴清德呼籲，應善用新的科技和平台，在態度上除了要宣傳問政以外，也要特別注意朝野政治攻防，尤其是面對中國認知作戰、假訊息，若沒有注意，過去辛苦打拚出來的成績，將無法被社會大眾知道。
至於第二個提醒，賴清德說，3天後大家要組成新國會，衷心希望大家團結一致，推動國家的重大政策，而個別委員要有專業問政的能力、深入的論述能力、堅強的作戰能力，每個人都要把自己的力量發揮到最多；其次是接受黨團幹部的指揮，團結一致，把黨團力量發揮到最大，才有可能完成行政院、總統府希望大家協助的重大政策。
賴清德提到，三黨不過半與單獨過半，朝野互動方式已經不一樣了，要請黨團多溝通、參與協調、合作等，也就是說，過去在民進黨過半時的處理模式，與三黨不過半時的「政治文化」不同。
第三個提醒，賴清德表示，始終不能忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，這塊招牌是創黨的民主前輩用生命打下來的。他說，歷屆的總統政績，總統蔡英文不管與哪任總統比較毫不遜色，但民進黨仍遭遇到相當困難，其中一個原因是，民進黨沒有特別留意創黨精神，一些小事情沒有留意，這個社會對民進黨檢驗的標準，跟對國民黨或其他新興政黨的標準不同，對執政黨與對在野黨的要求也不同。
賴清德直言，雖然民進黨不是國會最大黨，但在中央執政，要時刻警惕自己，社會對民進黨的要求，還有支持者對民進黨無怨無悔的支持，都要放在心裡。
賴清德說，創黨前輩冒著生命危險打下這塊招牌，「我們再怎麼不孝，都不能讓這塊招牌蒙塵，相信我們只要秉持這樣的精神，在下次選舉一定可以得到人民支持」。
賴清德提到，只要有點小事情牽涉到清廉，民進黨的力量就會減少，每減少一份力量，中央的執政推動就會出現困難，過去他在立法院前後4屆12年，經歷過在野、執政，不管在野或執政，民進黨都是少數黨，所以也許這是人民的安排，「我們必須要勇敢面對，把責任扛起」。
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