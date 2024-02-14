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龍千玉專訪／不催婚兒子想當可愛長輩！自爆曾不孝順對媽媽發脾氣

▲龍千玉不急著催兒子結婚，因為她想要當個「可愛的長輩」。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉不急著催兒子結婚，因為她想要當個「可愛的長輩」。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕／專訪

資深「情歌天后」龍千近日推出新專輯《十一號碼頭》，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，她提到妹妹的女兒將結婚，而遠在加拿大的兒子已經有穩定交往的對象，被問到會不會因此想要「催婚」，龍千玉大方回應：「不會，因為我想當個可愛的長輩。」

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龍千玉斜槓副業　帶家人韓國豪華旅行

龍千玉日前斜槓保健食品品牌，談到副業營業狀況，龍千玉謙虛的說：「我覺得是有分紅，有賺到，但是不多啦！」她表示，去年年中帶著大約20個人去韓國豪華旅行，平均一個人花費大概3萬元左右，除了遠在加拿大的妹妹，家人幾乎全員到齊，「斜槓是我人生第一次，在吃飯合照那一剎那，很值得回憶。」

要當可愛長輩　龍千玉不催婚兒子

聊起家人，龍千玉的話匣子馬上打開，她自爆有個妹妹不喜歡露臉，因為妹妹個性低調，不喜歡被人問東問西，「可能是她怕覺得麻煩我吧！但我另外一個妹妹就很開心，兩個人心態比較不一樣，她有一個女兒11月要結婚了。」而龍千玉的兒子也在加拿大從事電腦相關產業，被問到會不會想要催婚兒子，她笑回：「他跟女友穩定交往就好，我基本上不會催婚，我要當個可愛的長輩，就是不要當囉唆的長輩。

▲龍千玉專訪。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉不想要催婚兒子，給兒子壓力，她認為兒子能夠跟喜歡的人交往就好。（圖／豪記唱片提供）
龍千玉解釋，因為時代不一樣了，「身為長輩，不要用我們老的思維，告訴年輕人要怎麼樣，讓他們表現，不要埋怨子女沒時間陪你，買個房子都這麼困難，結婚了還要養小孩，長輩就是把自己照顧好。」她提到，平常也會跟家人說，年輕人開心就好，「家裡不是講道理的地方，家裡就是家和萬事興。」一番話展現年輕的世代觀，或許這就是龍千玉保持青春的祕訣。

龍千玉後悔曾不孝順　起床沒飯吃對媽媽大發脾氣

龍千玉新專輯同名歌曲〈十一號碼頭〉，與自己的家庭狀況不謀而合，她提到爸爸是船員，「年輕夫妻都會吵架嘛，我媽看到我爸要出船，就算有錯，還是會跟我爸爸求和，讓他安心去工作不要有疙瘩，所以想要藉由這首歌傳達這份心情，媽媽其實是有智慧的，只是不想計較。」龍千玉回想起以前，「感覺媽媽幫我做什麼事都是應該的，我以前因為起床沒有飯可以吃，就這樣跟媽媽生氣，因為我覺得我是家裡賺錢的。」說著說著，龍千玉語氣似乎有點後悔，「以前做了多少不孝順的事情。」

▲龍千玉專訪。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉回憶過去曾做過不孝順的事情，所以調整心態後，讓她與媽媽的感情更好。（圖／豪記唱片提供）
龍千玉提到，現在的她不僅懂得感恩，還時常像小孩一樣，對媽媽撒嬌，「我有一次問媽媽，那麼多兄弟姐妹，為什麼妳最愛跟我住？媽媽回我『因為妳比較有實力也比較會撒嬌』。」龍千玉表示，她是姐妹中最會撒嬌的人，就連媽媽都能感受到那份溫暖，所以媽媽現在也會親暱的抱抱家人。




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