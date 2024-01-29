迎接上半年多場演唱會音樂祭　2024高雄商圈夜市優惠券啟動

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經發局長廖泰翔表示，為了擴大經濟效益、導流演唱會人流落地消費，市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。去年六龜山中音樂節、聖誕生活節也擴大辦理，收到歌迷朋友、攤商店家的正面回饋以及高度肯定，為了回應歌迷與店家的期待，市府持續辦理「2024商圈夜市優惠券」服務，歡迎歌迷朋友踴躍兌換。
經發局說明，2月2日起至2月4日在左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處捷運站皆設有兌換服務台，歌迷朋友憑Ed Sheeran演唱會門票就能兌換「2024商圈夜市優惠券」，票根僅會掃描QR Code驗證領取，不回收、不蓋章，更不影響收藏及入場。從上午10點到晚上10點，部分捷運站兌換點也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨12點。使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。後續還有Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會等著歌迷來領取，將歌迷導引入商圈、夜市延續消費。
多次參與「加食延暢」的「嗨聚麻辣鴛鴦鍋」江老闆表示，之前透過演唱會票根送白蝦的活動，會主動問每一桌有沒有券要換，而且不只是拿商圈夜市券來消費的歌迷，還有直接持演唱會門票來消費的歌迷，一桌四位歌迷拿票根消費，可以拿到四份將近30隻的蝦，簡直是把「麻辣鍋」變「蝦蝦鍋」。這次也配合演唱會放送優惠，歌迷憑商圈夜市優惠券消費，送價值超過百元的白蝦一份，期待遠道而來的歌迷來嗨聚嗑火鍋。
六合夜市管委會莊其章主委表示，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到，只要是演唱會期間，人潮就會爆滿，而演唱會結束不到一小時，湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮，讓攤商收到滿滿的商圈夜市優惠券，甚至有的攤商還做到半夜三、四點，所以攤商只要聽到「演唱會」三個字就像看到「新台幣」一樣高興，攤商今年聽到還有很多場演唱會可收券，已經提早規劃人力與備料。