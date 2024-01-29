NBA／湖人暫緩Murray交易案！名記者透露：跟Russell近日表現有關
NBA交易截止日將近，近日最受矚目的便屬亞特蘭大老鷹Dejounte Murray的交易案，先前傳聞湖人打算用陣中D'Angelo Russell交易Murray。然而，名記者Marc Stein今（29）日在個人部落格上發布文章表示，據相關人士指出，Murray想在交易截止日前被交易到湖人可能是「不切實際的」。
記者林之越/綜合報導
先前眾多媒體報導，許多球隊都已展現對於網羅Dejounte Murray的強烈意願，由於交易傳聞過多，Murray甚至在個人IG上發文寫道「告訴我什麼時候走！」，引發球迷熱議。其中，洛杉磯湖人在交易談判中最為積極，並似乎打算以Russell作為籌碼交易。
不過記者Marc Stein今（29）日在個人的部落格發布文章指出，據聯盟相關人士透露，近日老鷹和湖人之間幾乎沒有關於Murray的交易對談。他補充道，每年到了這個時期，任何的交易案都很容易被球隊提起。
但根據相關人士的說法，截至上週的結果來看，Murray想在交易截止日前被交易到湖人是「不切實際的」。並且其中一個重要的原因，便是湖人原先的交易籌碼，Russell在這個月的表現十分搶眼。
Russell在回歸湖人先發陣容後，表現十分亮眼，尤其在1月份共11場比賽中，他繳出場均23.9分、1.9籃板、6.2助攻的前段班成績，相比他在12月從板凳出賽的紀錄，共12場平均拿下10.2分、2.1籃板、5.4助攻，兩者有天壤之別，或許也是受到交易傳聞的影響。
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