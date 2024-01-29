史丹利被看手相「2年後有不好的事」 Gigi狂掉淚：問題在我身上
49歲Gigi（林如琦）和部落客史丹利結婚8年多，彼此有共識不生小孩，感情始終甜蜜，不過她昨（28）日在粉專發文，透露老公被命理老師看手相，提醒「兩年後會遇到不好的事」，問題則出在Gigi身上，Gigi為此掉下眼淚，演藝圈好友輪番發聲安慰。
記者楊穎軒／綜合報導
Gigi表示，在尾牙場合遇到一位命理師，對方看完史丹利的手相說：「兩年後他會遇到不是很好的事。」後來命理師知道Gigi是史丹利老婆，也端詳她的手，「發現問題出在我身上」。對此，Gigi說：「我們都不是迷信的人，但那個當下不知道為什麼，眼淚就是止不住的流...」、「我想到的是...如果我怎麼了，他該怎麼辦，然後，我好像該把沒有交待的事情都交待好...」
回家冷靜後，史丹利睡到在打呼，Gigi心想人生活到現在過得很好，可能有些想做的事、想去想玩的地方還沒完成，有些小遺憾，「畢竟我也是很認真努力地想把自己顧好啊，也一直滿照著自己想過的過...所以，如果真的怎麼了，那～就是面對吧！」也說本來只想活到60歲，跟史丹利交往後想法改變，希望2人能一起走跳到90歲。
文末，Gigi說：「總之，今天的際遇讓我思考了很多以前沒想過的...究竟會變得怎樣我其實也無法預測啊...只能祈求不要往我最不希望的方向前進就好！」黃小柔留言：「很多老師很愛亂說，我們也是被嚇大的，不怕，你們很有福氣的！」胃癌末期的唐玲說：「幸福快樂過每一天！」曾智希直言：「說出來就破了！所以會沒事的，多注意就好！」Gigi一一表示感謝，「超驚嚇的...今天回神了！」
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