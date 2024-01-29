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NBA／太陽2連敗！KD遭魔術死守、全場7失誤　紀錄之夜不完美

▲Kevin Durant成為戰犯，全場僅拿下15分，且多達7次失誤。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant成為戰犯，全場僅拿下15分，且多達7次失誤。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

鳳凰城太陽今（29）日在客場以98:113慘敗奧蘭多魔術，雖Devin Booker為球隊砍下44分，但本戰「死神」Kevin Durant成為戰犯，全場僅拿下15分，且多達7次失誤，Kevin Durant也在賽後表示，「這都怪我，因為失誤是會傳染的，因為我的失誤而影響了隊友。」

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Kevin Durant今出戰37分鐘，全場12投7中，三分球3中1，僅拿下15分、5助攻、4籃板，更有多達7次的失誤，對此Durant坦言，「今天會落敗，責任都在我身上，我開賽沒多久就發生失誤，這會影響隊友，因為我的失誤讓球隊在許多戰術上都無法順利進行。」

對於Kevin Durant遭封鎖，主帥Frank Vogel透露，「魔術對KD的防守十分到位，我們曾在比賽中試圖幫助他，但我們沒有給到KD很好的掩護，魔術想守護主場的信念十分堅定，他們今天掌握了比賽。」

值得一提，Kevin Durant在今（29）日末節一開賽，就在左邊弧頂命中一記三分球，憑著這記三分球，讓Kevin Durant生涯總得分來到28000分（排名歷史第10），也是Kevin Durant生涯第1951顆三分球，超越JJ Redick來到歷史第19位。

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