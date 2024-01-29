大難不死！韓男玩滑翔翼竟卡在大馬叢林樹上 宛如韓劇情節
熱門韓劇《愛的迫降》描述韓國財閥千金玩滑翔翼時，竟飛到北韓發生意外卻生還的故事，讓人感到情節曲折離奇，沒想到真的有韓國人在昨（28）日玩滑翔翼出意外後，還奇蹟似地活著。一名韓國男子在馬來西亞玩滑翔翼時不慎墜落，卻幸運地卡在50公尺高的樹梢上，逃過死劫。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《東方日報》，昨（28）日一名50歲韓籍男子在馬來西亞孟加拉甘榜（Manggatal）可可山上玩滑翔翼，沒想到遇上風向轉變而發生意外，在深山上空約1公里處遇到滑翔翼失控，男子從高空墜落，原本必死無疑，但他竟還活著，剛好被困在離地面50公尺高的樹梢，整個情節宛如《愛的迫降》。
嚮導發現意外發生後立刻報警，當地救援團隊趕往現場搜救，當地消防局主任向媒體透露，接獲報警後，當局派出一支救援隊伍前往距離21公里外的現場進行救援。
救援團隊先利用無人機在空中巡視，並採用繩索升降系統，經過約40分鐘的努力，順利將男子解救。大難不死的他，甚至未受到任何傷害，整個救援行動在當日下午4點50分完成。專家指出，幸好韓籍男子在有樹林的區域墜落，才有機會生還，若剛好玩滑翔翼時飛到空曠處墜落，下場肯定很慘烈。