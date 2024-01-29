新手爸媽注意！還有1100多名寶寶未領「普發現金」 期限只到1/31
財政部今（29）日指出，112年10月至12月出生的新生兒符合普發現金領取資格，目前在國內出生且符合資格之新生兒合計約3.5萬人，截至113年1月26日止，已有3萬3千餘人領取，還有1千1百餘人尚未領取，新生兒領取比率96.6%，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請把握最後時間儘速領取，務必在113年1月31日下午5點前至郵局領取，逾期則無法領取。
記者許家禎／台北報導
財政部國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，如果生母符合資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），請務必攜帶生母具照片之身分證明文件，倘委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件；如果是生父符合資格，經1988客服專線通知領取後，請攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件等前往郵局領取。
財政部國庫署特別強調，郵局臨櫃領取普發現金僅提供服務至113年1月31日下午5時，請民眾務必攜帶相關文件前往郵局領取，倘遇無法領取或有相關問題，請務必於當天立即撥打1988客服專線洽詢。另外，配合普發現金專案113年1月31日結束後，普發現金宣導網站（https://pro.6000.gov.tw）將不再提供服務，113年2月1日起倘民眾有洽詢需求，可撥打財政部總機（02）2322-8000轉相關業務單位。
財政部國庫署呼籲，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。