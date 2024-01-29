《賀瓏夜夜秀》惹風波！編劇老K被要求道歉發長文回擊 撇買網軍
中國記者王志安日前上《賀瓏夜夜秀》嘲諷身障者陳俊翰，主持人Albee、賀瓏也遭到出征，製作人與主持人也陸續出面道歉。有網友認為《賀瓏夜夜秀》編劇老K（劉哲凱）也該道歉，對此，他今（29）日發文怒回應，「我是主持人還是話是我講的？不能每次有人脫稿都算我的。」
記者薛羽彤／綜合報導
對於這次王志安失言風波，有網友認為身為編劇的老K也該出面道歉，他今日在臉書上發文回應，「一直有聽到要我道歉負責的到底什麼鬼，我是主持人還是話是我講的？節目製作人還是通告？」他解釋訪談的負責人只會寫好問題給來賓，請他們提供擬答，但最後在台上會不會照原來的說，根本不是他們幕後人員可以控制的，「不能每次有人脫稿都算我的，我也不可能事先寫好逐字稿，還請他在台上配合演出，你真的覺得這樣搞，像趙少康、Toyz這樣的人會配合嗎？」
此外，賀瓏神隱5天，昨日在最新影片中道歉，日前卻被發現貼文有大量不明帳號按愛心，遭質疑買網軍，老K強調這完全不是薩泰爾做的，他甚至誓言「反正不是內部的人做的，我可以跟你保證如果是薩任何一個人做的話，我出去被車撞死。」老K表示，自己會如此憤怒，就是因為從影片播出後，就被有心人士刻意引導把話題轉變到歧視問題。老K也透露自己不是薩泰爾的員工，只有專案合作，「所以不要再去問什麼為什麼不管他的言論，在台灣認為言論應該被任何公司上級家人等等約束，這件事本身非常愚蠢。」
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