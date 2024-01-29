台南慈濟冬令發放1320戶 照顧戶感恩慈濟助度難關
台南慈濟昨(28)日分別在台南靜思堂、安平聯絡處、佳里聯絡處舉辦舉辦「冬令發放暨照顧戶歲末圍爐活動」，共發放1320戶，台南市社會局長盧禹璁親至台南靜思堂場發送福慧紅包，慈濟照顧戶龔女士也上台分享慈濟師姐一路陪伴，以及自身如何克服面臨病痛及經濟困難時的歷程。
記者林怡孜/台南報導
社會局局長盧禹璁表示，感恩慈濟志工在災難發生時總是第一個來到現場關懷，帶給災民溫暖的力量。在歲末時分照顧戶與志工大家齊聚一堂很是令人感動。
慈濟照顧戶龔女士從大陸嫁到台灣，與先生育有一對兒女，龔女士的先生前年中風，雪上加霜的是隔1個月龔女士又確診癌症第2期，加上公公失智，婆婆年邁，龔女士化療期間無人照料一雙稚齡兒女，瞬間家庭經濟陷入困境。經慈濟志工郭淑菁關懷提報後列為長期補助，讓夫妻倆能安心治療休養。除了為龔女士提報慈濟請領慈善補助，郭淑菁還陪著她化療、幫忙家中安裝輔助扶手、為兒子申請新芽獎學金，更送來病床、輪椅，解決先生的起居問題。龔女士表示，她在臺灣沒有朋友，感恩因為婆婆讓她認識慈濟，她發願跟著志工的腳步，先從做環保開始。龔女士感恩的說，慈濟志工就如及時雨，幫她度過最難的日子。
當天活動包含義診、義剪、童玩、大師當場揮毫寫春聯等活動，現場充滿濃濃年味，慈濟志工並精心設計了圍爐上菜秀，澎湃又美味的菜餚讓所有人讚不絕口。