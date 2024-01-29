轟王志安踩到文明底線！民進黨：以政治化掩飾歧視身障者的卑劣
脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前邀請中國媒體人王志安評論台灣選舉，但因疑似訕笑身障者、暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰而引起爭議，主持人賀瓏神隱多日後在節目中道歉。民進黨發言人吳崢今（29）日表示，雖然王志安已於日前透過直播公開道歉，但內容中仍企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，實在令人感到遺憾，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有任何政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。
記者陳佩君／台北報導
吳崢指出，陳俊翰律師個人的學經歷，是一位在人權法制領域具有聲望、獲得政黨提名不分區的專業人士，「如果連陳俊翰都會因為身體障礙遭受不必要的傷害，那麼弱勢族群在日常生活中，又會遭什麼樣的對待？」
吳崢表示，民進黨會持續努力為弱勢族群發聲、也期待社會每一個人都共同維護每個人的尊嚴與平權，使障礙者的平權之路能夠持續在社會上推動。
吳崢說，民進黨堅持「歧視零容忍」的態度，此事件本質在於，王志安先生在節目上的相關言論與模仿動作，事實上已屬歧視身障者，踩到這條文明社會所不能容忍的底線，「民進黨譴責王志安先生，並期待節目方負起公眾平台的責任，共同協助澄清、對抗這樣的惡意言論」。
吳崢也表示，儘管1月24號王志安先生來函民進黨，仍不願坦承自身的言論錯誤，民進黨深表遺憾，「在這次事件中，不分黨派各政黨都對此類岐視言論予以譴責，這顯示台灣民主社會的成熟，針對王先生個人，本黨將不再予以回應」。