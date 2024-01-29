賞櫻花！釜山春節包機17800元「第二人再折2千」 日本京阪追春櫻
出國賞櫻花祭！燦星旅遊今（29）日再度宣布，推出釜山賞櫻獨家包機，一次走遍全韓國最盛大的櫻花祭活動E WORLD星光櫻花節，到世界最大的櫻花節鎮海櫻花節，並造訪在地才知的櫻花秘境，四天三夜專案每人17800元起「第二人再折2000元」，還能吃到傳統韓式年糕湯、豬肉湯飯、金剛部隊鍋等美食，更有清明連休免請假的出發日期。而多扶假期也推出日本「京阪關西經典櫻花浪漫樂遊五日」，及「北海道、洞爺小樽札幌經典必訪春饗櫻花五日」一次整理給大家參考。
記者蕭涵云/綜合報導
燦星旅遊繼釜山春節包機，再攜手濟州航空主打獨家賞櫻專機，四天三夜豐富的行程，一次走遍全韓國最盛大的櫻花祭活動E WORLD星光櫻花節，到世界最大的櫻花節「鎮海櫻花節」；並造訪影島東三海水川櫻花路、余佐川羅曼史橋賞櫻、及琴湖江櫻花路等在地才知的櫻花秘境。
釜山必遊的藍線海岸膠囊列車、韓國最美海邊寺廟－海東龍宮寺、世界文化遺產之一佛光寺等知名景點也不放過；包括汗蒸幕、加耶王國主題塗鴉秀HERO、穿韓服拍美照等都能一起體驗。
還會吃到傳統韓式年糕湯、在地豬肉湯飯、澎湃海鮮鍋、金剛部隊鍋等美食，並體驗DIY紫菜飯卷。並特別安排入住海雲台，早上在26層高樓享受悠閒早餐，就能欣賞海雲台絕美海景。
燦星賞櫻專機將限定三個出發日期，3月27日賞櫻首發團、3月31日出發避開人潮，還有清明連休免請假的4月4日出發日期，對上班族頗為友善。即日起限時開賣四天三夜專案每人17800元起，至2月15日前報名「第二人再折2000元」。
而2024年啟動「樂齡樂遊系列」旅遊的多扶假期，將有3月24日「京阪關西經典櫻花浪漫樂遊五日」，帶全家一起去京阪宇奈賞櫻，包括大阪城公園、清水寺、嵐山渡月橋、哲學之道、蹴上鐵道、伏見醍醐寺、宇治平等院、奈良東大寺等賞櫻必訪景點，還可搭配享用燒肉吃到飽、日式傳統特色相撲火鍋、京料理湯豆腐精緻套餐等。
而4月21日的「北海道、洞爺小樽札幌經典必訪春饗櫻花五日」，則造訪洞爺湖、中島公園、札幌啤酒博物館、北海道神宮、圓山公園、小樽運河、白色戀人工廠等處，尤其知名的三大蟹與燒烤自助吃到飽，各種北海道美食也不能錯過。