澳網／謝淑薇奧運找搭擋 哥回應：「台灣沒，有些人高攀不起！」
我國網壇一姊謝淑薇在今年澳洲網球公開賽，奪得混雙、女雙冠軍，讓個人生涯大滿貫金盃來到8座，以謝淑薇強大且百搭的實力，也讓球迷開始討論7月的巴黎奧運，台灣是否有選手能夠搭檔，此話題也引來謝淑薇的哥哥謝政瀛的關注，並回應，「奧運目前，台灣沒人可以搭檔」，並指出某幾位台灣選手「我們都高攀不起」，回答十分無奈。
記者張志宇／綜合報導
回顧謝淑薇過去6度大滿貫戰績，分別在2013、2019、2021、2023拿下溫布頓網球錦標賽冠軍，又在2014年與2023年拿下法國網球公開賽冠軍，今年在澳洲網球公開賽拿下混雙與女雙冠軍，生涯至今已斬獲8座大滿貫冠軍，其中更是大滿貫女雙的第7冠，在網球公開年代並列第14名。
相信以謝淑薇的實力絕對能幫助台灣在奧會上奪得獎牌，但隨著巴黎運將在7月展開，謝淑薇至今仍未找到搭擋為國出征奧運，便有網友提問「難道吳芳嫺或者是曹家宜都不適合嗎」，對此謝淑薇的哥哥謝政瀛表示，「以上，我們都高攀不起。只想開心打球，謝謝。」
值得一提，謝淑薇本次澳網拿下女雙冠軍，以38歲又24天成為大滿貫史上，第2年長贏得大滿貫金盃的女性選手，最年長紀錄為美國選手Lisa Raymon在2011年在美網創下的38歲又32天，而已謝淑薇目前的絕佳狀態，如果能延續下去，目前生涯僅差美網未能封后，將有望在8月達成在澳網、法網、溫網、美網4大滿貫軍都拿下女雙冠軍的壯舉，為她的生涯增添榮譽。