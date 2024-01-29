柯震東曬家中「地震探測儀」驚人價格曝光！陶晶瑩也來朝聖
今（29）日凌晨2時11分花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2有感地震，深度5公里，屬於極淺層地震，33秒後又發生芮氏規模4.9地震。雖然是半夜仍有不少夜貓子還未眠，藝人柯震東就在社群上分享自己家中的藝術品，每當地震一來就會大幅度搖晃，他笑稱是「家中地震探測儀」，還揭露該藝術品價值竟高達7位數，要價不斐。
記者薛羽彤／綜合報導
柯震東近日熱衷在Threads上分享生活瑣事，今日凌晨台灣發生地震，他也PO出家中的擺設，只見一個畫有人臉的藝術品，底下僅以一支竿子支撐，直直地站立著，地震發生當下它左右晃動，柯震東笑說：「我家的地震探測儀！每次地震我都看他」。
柯震東的地震文也引來不少網友回應，有人說：「感覺家裡也需要一個這個」，柯震東回應「我賣你我買150」，附上一個哭泣的符號，有網友詢問「150塊？」柯震東表示是150萬，網友則開玩笑表示，「150塊我可以收」、「100收」。綜藝天后陶晶瑩也現身留言串回應，「澎恰恰？」認為該藝術品鼻孔頗大，像是綜藝大哥澎恰恰。
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