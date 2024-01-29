特企／韓國商品展登場！人氣街頭甜點、白飯小偷現身台南新天地

這次位於台南新天地的韓國商品展中，不但有極度受到歡迎的韓國國民熱銷商品Binggrae light香蕉牛奶，還有現烤魷魚，口感Q彈具有韌性，讓您在咀嚼的過程中，一口一口的享受鮮美海味及炭烤香氣的完美組合。而不受corn玉米燒也是極受歡迎的韓國人氣街頭甜點，整隻玉米形狀的蛋糕口感咬開後可以感受到滿滿的玉米粒以及香醇濃郁的起司的和諧搭配，無論在視覺、味覺以及口感上都是極致宴饗。而韓國著名的無殼醬油螃蟹系列，由韓國國民媽媽金守美大力推薦，有「白飯小偷」的美名，是一道風味十足並且十分下飯經典佳餚。
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另外還有韓國人年節必吃的Maumiga草莓風味年糕，退冰即可食用是零廚藝最愛的美食，更有令人幸福感十足的半月年糕及艾草年高等等口味，絕對是一款送人自用都適合的甜點。嚴選西南海海域最好的海苔，以傳承了50年的傳統技術及用心製造的廣川海苔，這次也帶來了與Kakao Friends聯名的屁桃包裝款，同樣也是自用、待客或送禮都十分得宜的不二選擇。
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