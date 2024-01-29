李亦伸專欄／「表弟」DeMarcus Cousins欲走還留　還會留在台灣嗎

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職業運動最終必須拉回到現實，從金錢和現實去看表弟、雲豹接下來的談判，會更精準許多。
#表弟想不想留?
表弟想不想留下來打球，他當然想，但條件肯定是月薪至少20萬美元，打完這一季，剩下五個月球季很可能就是100萬美元。
#台啤雲豹需不需要表弟?
表弟整體表現、融入、個人數據和給雲豹帶來的作用都很漂亮，但雲豹已經擁有兩名核心洋將克羅馬+威廉斯，就算沒有表弟，雲豹再找一名有高度、有防守和機動力的第三洋將，依舊是爭冠大熱門。雲豹爭冠不一定需要表弟，因為雲豹已經擁有完整洋將體系和出色本土球員深度，表弟留下肯定可以加分，但如果下半季還要砸100萬美元，球團可能需要衡量這次投資。因為表弟最多就是帶來每場6000人能量，可能更少，不會更多。
#雙方平衡點在那裡?
如果表弟願意留下，同時能接受月薪4-5萬美元，下半季約20萬美元薪資，雲豹不管是從生意、市場、戰力、奪冠考量，應該會想要留下表弟。就看表弟缺不缺錢，需不需要賺錢養家。以表弟目前體能和耐戰力，他在亞洲各國職籃很難拿到月薪20萬美元以上合約，他的作用和能力也沒有一季百萬美元以上行情，否則他也不會來台灣職籃T1打一個月零工。雲豹和表弟雙方如果要繼續合作，就得找到一個平衡點，對雲豹來說，下半季20萬美元薪資應該可以接受，但對表弟來說，他得提升自己身價和市場行情，他能不能減薪接受一分稍大於台灣職籃洋將行情合約，就看他的生活和需求。職業運動談生意就是供需最重要，你需要賺錢有超凡戰力，能帶來場內場外效益，我提供舞台和資源，各取所需。
#最終發展預測
如果雲豹端出一分下半季20-30萬美元合約，表弟留下效力可能性還是很高。但如果表弟堅持要一分每月20萬美元以上薪資，表弟台灣驚奇之旅可能就要畫下完美句點。場均22分、11.8籃板、5.5助攻，這數據和表現仍不到「統治級」，表弟很難拿到一分下半季百萬美元薪資合約。如果表弟願意拿一分稍高於T1洋將大約，續留雲豹享受比賽和贏球，甚至爭冠奪冠，那會非常圓滿。接下來表弟台灣職籃「驚奇之旅」有沒有後續故事，留給命運。
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