左眼發現「台灣島」　醫師洪啟庭：該患者屬後白內障

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洪啟庭表示，後白內障只會發生在動過白內障手術的患者身上，且有9成的發生機率。近年隨著白內障年輕化、罹患後白內障的患者年紀也跟著下降， 過去白內障患者年齡多在60至70歲以上，但近年因3C產品流行，白內障逐漸年輕化，也讓僅發生在動過白內障手術患者身上的後白內障跟著年輕化。洪啟庭也發現有9成動過手術的患者會出現後白內障，特別是糖尿病患者。
「不過，隨著科技進步，白內障有年輕化趨勢！」洪啟庭指出，現今有30歲年輕人就患有白內障，多為3C產品引起的藍光效應，藍光會破壞水晶體導致早期白內障，建議避免接觸3C產品時間過長，一天連續接觸4小時以上，罹患白內障機率相當高；若年輕人發現近視度數加深，也要小心是否患白內障。
洪啟庭去年4月收治一名曲姓女患者，前年起左眼開始出現視力減退、色調改變、畏光與所見物體有重影現象，而到去年年初，所有症狀更為嚴重。他安排曲小姐接受一系列的檢查後，發現曲小姐的角膜、視網膜與視神經均正常，雙眼都沒有近視或遠視，右眼最佳矯正視力為0.9，不過左眼最佳矯正視力僅為0.5。
透過裂隙燈下發現，曲女的左眼水晶體呈現第三級的核硬化，必須開刀，才能恢復視力的中度白內障。曲女先是接受眼藥水治療但未改善，後經左眼白內障手術合併人工水晶體植入，術後狀況一切正常，左眼視力恢復到裸視0.9。
不過術後2個月，曲小姐的左眼視力又變得模糊不清，一件紅色裙子，她可以看成「上紅下粉」，看每件東西都像是透過毛玻璃窺看似的。她回診檢查，發現左眼裸視降到0.6，人工水晶體後方的後囊出現皺褶，在裂隙燈下，恰巧出現一個「台灣島」的後囊混濁，也就是續發性白內障，當日天即安排雷射手術破壞混濁區域，當日即可返家，隔日回診時，視力又回到0.9，目前視力無虞。
洪啟庭認為，後白內障的病因是手術後人工水晶體後面的後囊出現混濁，沒有開白內障的病人，是不會有這些問題。而有二次白內障的原因，研究發現，與患者年齡、手術方法、術前瞳孔散不大、不同的水晶體的材質與設計有關係。
洪啟庭指出，治療後白內障是使用雷射方式，這種方法既便利又安全，只要病人在散瞳後，醫生透過儀器瞄準後囊皺褶處，擊開成一個圓形開口，使光線無阻礙的進入眼底，過程約一分鐘且病人無疼痛感，不必包紮即可返家。特點是手術無需打開眼球，對患者而言，相對安全，更重要的是，後白內障不會再復發了。