逸祥前女友被診斷不孕！靠試管驚喜當媽 他分手9年後送祝福
諧星逸祥和前女友白白（白馨儒）多年前交往，曾經高調在捷運圓山站求婚，沒想到遭女方家人嫌棄，又被爆出搞曖昧、炒新聞等罪狀，慘遭白白兵變怒甩，後來白白2020年另嫁他人，一度被醫師宣判不孕症，去年終於做試管嬰兒成功，即將升格當媽媽，逸祥昨（28）日參與公益活動被問到分手9年的前女友，大方送上祝福，不過當年太尷尬，雙方已經沒聯絡。
記者江芷稜／綜合報導
逸祥跟白白的感情破局，導火線是太小氣，當時他和女方家人吃飯，上餐後先開動吃了紅蟳，最後卻是由長輩買單，讓白白的哥哥很不開心出面爆料，表示反對這樁婚事，白白後來澄清是情侶吃飯，家人臨時加入，父母客氣請逸祥先吃，最後搶著先付錢，才會釀成誤會，並非逸祥的錯。
不過，白白坦承求婚當下，因為旁人不斷鼓譟才會答應，事後家人認為男方經濟狀況不夠理想，擔心她結婚受苦，所以喊停這場婚事，逸祥也被人酸是「紅蟳哥」，加上種種觀念差異，2015年決定分手。白白2020年另嫁圈外人老公，一度被醫生認定不孕，長輩又拚命催生，讓她壓力很大，所幸透過試管嬰兒手術，去年11月宣布懷孕，已經擁有自己的小寶寶。
逸祥也有新戀情，與女友穩定交往4年，他在疫情期間一度去念神學院，還去跑外送賺錢，最近剛回歸演藝圈工作，雖有意想結婚但現階段還沒有結婚計劃，他知道前女友白白很不容易受孕，看到白白有了自己的寶貝，表示非常祝福，很為她開心，但雙方分手後新聞鬧得太大，關係變得尷尬，一直沒再聯絡。
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