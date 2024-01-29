澳網／謝淑薇神級紀錄一次看！手持8座大滿貫　改寫台灣網壇歷史

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謝淑薇在本屆澳網混雙賽事，和波蘭球手Jan Zielinski合作，在決賽以6：7、6：４、11：9反敗對手，奪得個人首個大滿貫混雙冠軍。後續再出戰女雙決賽，和Elise Mertens合拍以6：1、7：5大比分差直落兩局擊敗對手Lyudmyla Kichenok、Jelena Ostapenko組合，拿下女雙賽事冠軍，成為繼澳洲選手Rennae Stubbs後，24年來再度有人單屆同時囊括女雙、混雙冠軍。
回顧過去，謝淑薇在2012年首度獲得WTA等級的單打冠軍，成為台灣自1996年以後，第二位拿下單打冠軍的選手。而後在2013年聯手中國選手彭帥，首度闖入大滿貫賽事決賽，拿下溫布頓公開賽的女子雙打冠軍，成為手持大滿貫賽事獎盃的台灣第一人。
往後幾年謝淑薇在單打、雙打都有出色表現，單打方面在2021年澳網賽事闖入8強，首開台灣女將紀錄，也是台灣女網迄今唯一1次大滿貫8強。雙打方面更是連連締造佳績，前後分別在澳網、法網、溫網等大滿貫等級賽事拿下女雙冠軍，至今已累積共8座大滿貫金盃，堪稱台灣最強女將。
目前謝淑薇只差美國公開賽女雙冠軍，還有奧運奪金牌，就可以達成「金滿貫」的偉大成就，以下整理謝淑薇截至本屆澳網為止，所寫下的神級紀錄。
台灣網壇紀錄第一人：
- 台灣史上首位在同一大滿貫賽事贏得雙打和混雙冠軍的球員。
- 女子單打世界排名達到第23位，創下台灣史上最高排名。
- 生涯累計獎金超過1100萬美元（約3.4億新台幣），成為台灣歷史上獎金最多的女子網球選手。
- 在澳網、法網、溫網女雙皆創下台將的最佳戰績，並且是迄今唯一奪冠者。
- 在2021年澳網單打中打進8強，創下台灣女網大滿貫紀錄，也是唯一一次大滿貫8強。
- 在2018年溫網單打晉級第4輪（16強），是唯一在溫網單打連勝的台灣女將。
個人紀錄：
- 在大滿貫賽事累計共8座冠軍，分別有2座澳網冠軍、2座法網冠軍、4座溫網冠軍。
- 在大滿貫女單賽事曾闖入澳網8強，為個人生涯最佳。
- 分別在大滿貫的3種場地，包含草地、紅土、硬地都有奪冠。
- 在2024年澳網中，生涯首度同時囊括女雙、混雙冠軍。
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