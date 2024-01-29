特企／培育未來新科技人才　新北三民高中成立數理科技專班

回顧新科技青創計畫，三民高中以ARDUINO教學為基礎陸續開設初階探索、無人機、 AIoT、AVR、機器人自走車等課程，並結合大學及企業端參訪等多元活動，帶領學生拓展課堂外的視野，優化升學管道並接軌未來。其中在計畫最後一年與淡江大學航太工程學系合作參訪，透過航太工程介紹與手擲機實作，幫助學生深入認識航空、太空領域。淡江大學航太工學系蕭富元主任表示﹔「淡江航太秉持航空、太空雙專業並重的教育理念，著重系統工程教育，透過無人機與太空科技實驗室來培養相關人才，樂見有興趣的同學加入我們的行列。」
113學年度起三民高中也將成立數理科技專班，整合過往在數理科技領域豐碩教學成果，結合加速器計畫中取得的設備，並注入外部合作資源，期待透過實驗班成立，培育更多優秀數理科技人才。學校內部師生紛紛表示支持，林致仟同學說﹔「很期待專班的成立，能夠有更多時間鑽研數理科技領域。」李沛錡同學﹔「成立專班是很棒的事，因為可以和更多對數理科技領域志同道合的同學一起努力，也可以一起預備競賽。」張瓊云老師則表示﹔「專班成立後可以更整全的作選手培訓規劃，也可以有更多外部資源進駐。期待能夠培育更多領域人才。」
三民高中彭盛佐校長感謝新北市政府教育局的創新教育加速器補助資源，過去執行計劃三年間，成功協助學生接觸多元科技領域，計畫課程惠及千位學生，培養50多位學生成為科技競賽選手，在各項競賽中獲得亮眼佳績，今年三月也將代表台灣前往美國亞利桑那州鳳凰城參加2024FRC機器人區域大賽。儘管計畫階段性告一段落，學校未來仍將通過數理科技專班，將計畫內容轉化為校內課程，爭取更多資源並與業界合作，助力每位對數理科技有興趣的孩子，成為未來科技人才。
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