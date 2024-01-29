人工生殖法兩階段修法？國健署揭規劃 2月底辦公聽會全程直播
《人工生殖法》修法草案持續討論中，但各界對於放寬哪些族群適用人工生殖，意見相當分歧。婦團今（29）日召開記者會，認為單身女性通過人工生殖生育子女，恐間接製造不幸福的單親家庭，呼籲相關單位審慎對待。衛福部國健署長吳昭軍對此表示，兒童權利也是修法的重要考量，目前預計於2月底舉行公聽會，且依據討論情況，可能會採取兩階段修法。
記者林志怡／台北報導
衛福部持續研議《人工生殖法》修法草案，部長薛瑞元稱，各界對於開放「單身女性」人工生殖較有共識。但婦團擔憂，若沒有妥適考量兒童權益，可能會間接產生更多不幸的單親家庭，讓孩子出現身份認同危機、對於自己的出生方式產生厭惡感，需要再三進行社會溝通，切勿貿然修法。
對於目前的修法進度，吳昭軍接受媒體聯訪表示，對於《人工生殖法》修法草案，會在過完年後召開至少2次的公聽會，第一次預計在2月底、第二次預計在3月份，後續會依據公聽會內容，召開專家會議，對草案內容進行整修。
吳昭軍表示，草案規劃時程要看大家的共識，如果經過討論，各界認為同性、單身女性等較有共識，代理孕母仍不認同等，可能會採取兩階段修法處理，但國健署沒有立場、也沒有修法時程。
若能夠取得共識、推動修法，吳昭軍指出，草案會先送入性平委員會進行討論，並進行調整，確認沒問題後，會再送交衛福部、經部長薛瑞元同意後，送入行政院討論，最後才會進入立法院審議。
至於婦團所擔憂的兒童權利問題，吳昭君強調，兒童權利也是《人工生殖法》修法的一大考量重點，會審慎討論與評估。