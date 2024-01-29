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怕胖團、未來少女嗨翻西門！橘子嘉年華2月4日迎最高潮「夜嗨祭」

▲Gamania橘子集團線下大型活動泛娛樂盛典「橘子嘉年華」，將於2月4日在西門紅樓舉辦「夜嗨祭」，邀請怕胖團、未來少女上台開唱。（圖／記者陳明安攝）
▲Gamania橘子集團線下大型活動泛娛樂盛典「橘子嘉年華」，將於2月4日在西門紅樓舉辦「夜嗨祭」，邀請怕胖團、未來少女上台開唱。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

橘子集團泛娛樂盛典「2024 春季橘子嘉年華」將於下週日（2月4日）迎接最高潮，於西門紅樓北廣場舉辦的「夜嗨祭」中，多組跨世代人氣歌手及團體將輪番登台，包括怕胖團、未來少女、林潔心、Theseus 忒修斯等，全日活動還有創作者市集、屋台夜市、Coser 遊行等，相當適合民眾週末前往享受假期。

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人氣偶像、個性嘻哈、獨立樂團　跨世代最夯潮團及歌手夜嗨祭與你相見

「橘子嘉年華」夜嗨季中，多組跨世代人氣歌手及團體將於晚間6點至9點登上舞台，在西門紅樓帶來精彩演出，從選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL 將展現青春活力，邀粉絲來為 idol 應援；《大嘻哈時代 2》出身的創作饒舌歌手林潔心也將於夜嗨祭一展歌喉，喜歡隨音樂擺動及熱唱的粉絲們，更不能錯過怕胖團及 Theseus 忒修斯的現場演唱。

▲「橘子嘉年華」夜嗨季中，怕胖團、《未來少女》偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL 、Theseus 忒修斯、林潔心將輪番登台。（圖／橘子集團提供）
▲「橘子嘉年華」夜嗨季中，怕胖團、《未來少女》偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL 、Theseus 忒修斯、林潔心將輪番登台。（圖／橘子集團提供）
IP 文創迷別錯過！創作者市集獨家週邊及《三個不結婚的女人》首場簽書會

此外，目前持續進行中的「橘子嘉年華 謎走西橘町」，以豐富原創 IP 陣容為主軸，帶來限時兩週的實境闖關活動，包括 beanfun!「創作者神隊友」計畫 IP「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」也將在夜嗨祭創作者市集販售獨家周邊商品，爆紅跨域作品《人氣漫畫原子少年》也將帶來限定少年立牌、飲料提袋、金屬胸章等週邊供粉絲收藏。

匯聚台灣原創能量的「漫畫星」，也攜手平台上超人氣作品《三個不結婚的女人》進駐夜嗨祭舉辦限定特展，現場將為粉絲示範三姊妹可鹽可甜的穿搭風格，此外，作者日下棗也會在2月4日下午1點至3點，再夜嗨祭舞台舉辦首場簽書會。

▲漫畫星《三個不結婚的女人》將舉辦特展示範三女穿搭，作者日下棗也將於夜嗨祭舞台展開首場簽書會。（圖／橘子集團提供）
▲漫畫星《三個不結婚的女人》將舉辦特展示範三女穿搭，作者日下棗也將於橘子嘉年華夜嗨祭舞台展開首場簽書會。（圖／橘子集團提供）
夜嗨祭全日精彩活動吃喝玩樂不間斷　IG美食、Coser遊行、獨家拍貼機等你玩

夜嗨祭當天還有精彩 Coser 遊行活動，由知名 Coser 撒旦葉扮演《天堂M》女法師職業角色，還有《新楓之谷》的「精靈遊俠」、「露希妲」角色將登場。

此外，全天將有集結多樣日式風味料理的「屋台夜市」，匯集社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」、「蛸山家章魚燒」帶來全臺唯一章魚燒仙貝、豐富口味的「大麗士手作可麗餅」以及日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」四家人氣餐車美食滿足粉絲的胃，秀出 beanfun! app 會員頁面還可現場獲得折扣。

▲橘子嘉年華夜嗨祭全天將有集結多樣日式風味料理的「屋台夜市」，滿足老饕的胃口。（圖／橘子集團提供）
▲橘子嘉年華夜嗨祭全天將有集結多樣日式風味料理的「屋台夜市」，滿足老饕的胃口。（圖／橘子集團提供）
凡於活動期間使用 beanfun! app 中的「一起 SHOW」功能，按讚指定主題「我把西橘町，完成了一日夜嗨祭！」展間，並分享照片，就能在「夜嗨祭－寫真巴士」免費拍貼，2月14日前完成指定「一起 SHOW」任務，還可另獲得999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等好康大獎抽獎資格，中獎機會倒數中！

🟡2024 春季橘子嘉年華「夜嗨祭」活動資訊

活動期間：2024 年 2 月4 日（日）13:00~21:00

活動地點：西門紅樓（台北市萬華區成都路10號）北廣場

活動官網：點此連結

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