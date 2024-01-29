日本熊本二廠有譜、嘉義1奈米　台積電擴建廠順利！股價創波段高

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而日媒現在又披露，台積電正評估興建日本第2座工廠，將位於熊本縣菊陽町，為1號廠的周邊，預料將生產7奈米到16奈米製程的產品，台積電最快將在2月6日正式對外宣布2廠地點。為此，台積電今日對外回應，有關日本2廠一事沒有進一步更新，但已經引發各界想像。
在國內部分，之前傳出投資金額超過兆元的台積電1奈米建廠計畫，擬將設在嘉義太保的科學園區，台積電僅回應不排除任何可能性。但總統當選人賴清德昨日出席公開活動表示，嘉義縣有土地，也有國科會協助，允諾中央會大力促成台積電先進製程落腳嘉義縣投資設廠。
據了解，台積電已向主管嘉義科學園區的南科管理局提出100公頃用地需求，其中60公頃設先進封裝廠，後續40公頃將作為1奈米建廠用地。但台積電對外表示設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，也持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地，一切資訊以對外公告為主。
但事實上，嘉義科學園區佔地才80公頃，建晶圓廠外還要蓋大型變電站與淨水廠，土地根本不夠用，知情人士表示可能科學園區要有擴編計畫才行。為此，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真之前表示，台積電表達深耕台灣的決心之外，現在又再加上嘉義的基地，等於高階先進製程串聯整個西部，有分散風險的意味，同時對區域經濟發展有所助益，對當地房市也有拉抬作用。
另外，台積電美國廠部分，據《彭博》引述知情人士消息指出，美國計畫在3月底之前宣布重大晶片撥款，會向英特爾、台積電等公司提供數十億美元資金的補助，以增強國內生產競爭力。