新北行動治理永和起跑 侯友宜「加倍努力」與里長拚安居樂業
新北市長侯友宜今（29）日率領市府團隊到永和區與在地里長展開今年度首場行動治理座談會，除感謝里長們第一線反應地方大小事，讓在地更好外，強調會加倍努力，繼續與里長並肩合作，讓新北市更繁榮、市民都能安居樂業。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，每年必須來跟里長們傾聽第一線人民的聲音，不管是小事大事都是重要的事，尤其里長反應得更貼切直接，可以點出問題所在，也要謝謝在地議員、里長們踴躍出席，不僅用行動治理的方式快速反應解決外，還有對整個都市規劃以及交通路網等重要議題做報告，讓他們了解未來永和地區的發展。
侯友宜強調，行動治理已經行之多年，是非常重要的一個會議，各局處首長都會到，面對面立即解決問題，還沒解決的會嚴格列管，繼續追蹤，快速地讓新北市往前邁進。
新北市政府民政局指出，永和區行動治理，從2019年至2023年里長總計提出91案，已解列82案，其中原美麗華戲院的永利市場及原福和戲院的成功市場劃設更新地區，公告民有市場活化專案，大幅鬆綁法令、降低門檻；另大陳公辦都更第2單元已完成，單元3也於去年核定實施，還有永平國小地下停車場闢設，已辦理工程施工說明會，預定2026年完工。