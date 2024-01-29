快看證件！「268」中兩碼：三點蟹、和牛吃到飽 屬龍Buffet半價
2月迎接春節連假，正逢親友過年聚餐旺季。馬辣集團宣布2月免費升級活動，只要身分證字號、健保卡號碼有「2、6、8」任兩碼，就能免費升級美國見島和牛吃到飽，或是三點蟹吃到飽等優惠。而台北凱達5樓的百宴自助餐廳，只要生肖屬龍、姓名有「龍、鳳」，就可享吃到飽半價。
記者黃韻文／綜合報導
旗下有燒肉、火鍋、日料等餐廳的馬辣集團，搶攻過年聚餐需求，祭出2月升級活動。2月1日至2月29日期間，只要2位以上成人同行，一人出示身分證、健保卡、護照號碼，其中一個證號含有「2、6、8」任二碼（可重複，例如22、66），且提前至少一日訂位並告知參加2月升級活動，就可享以下免費升級優惠。
◼️熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享「美國見島和牛吃到飽」。
◼️夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
◼️哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。
◼️狗一下居酒食堂：全桌單點消費滿1000元，送「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。
◼️涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇「極上和牛放題」方案，每位成人送1隻三點蟹；選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，可享三點蟹吃到飽。
台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳，2月1日至2月29日開跑龍年優惠，只要是生肖屬龍的人，或是姓名中有「龍、鳳」任一字，憑身分證入場本人即可享半價優惠，且不分平日、假日、午餐、晚餐（除夕、初二不適用）。
換算下來，平日午餐、晚餐活動價是648元；假日午餐、晚餐活動價是768元，價格皆已含10%服務費。等於最低只要花650元不到，就能爽吃爐烤肋眼牛排、現沖牛肉湯，以及季節限定的鬱金香漁夫烤飯等多種高級料理。