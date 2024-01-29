Toyz公開露臉揭傷疤！喊話超哥「知錯必改」　發起募款1億反毒

▲Toyz（左）以自身為負面教材，希望能募得反毒基金1億元。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲Toyz呼籲超哥知錯必改，一起參與公益活動。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）

Toyz曾是電玩「英雄聯盟」世界冠軍，卻涉及詐賭、販毒等事，遭判刑4年2月有期徒刑，但尚未入獄服刑，爭取緩刑也失敗。他以自身經驗為例，要讓大家知道毒品的可怕，與浪凡基金會董事長馬詠睿合作發起「浪Toyz億起，用愛向毒品 Say NO！知錯必改」勸募活動，目標募款1億元台幣，將用於反毒、愛奇兒及偏鄉地區孩童族群，以公益活動幫助弱勢家庭。Toyz接受媒體訪問，當場揭開頭部的驚人傷口供拍攝，畫面怵目驚心，他表示2天前想去醫院拆線，發現傷口尚未癒合，但目前身體狀況都好，外界無須擔心，至今也沒有收到超哥的道歉或關心，藉著公益活動呼籲他「知錯必改」。鬥毆事故後Toyz委由律師提告，粗估費用200萬元，強調絕不會和解，外界質疑他和超哥演戲炒流量，他澄清「沒有人炒作會拿自己的頭開玩笑」，也慶幸自己撿回一條命，「人沒死，我還有力氣進行公益活動，算是不幸中的萬幸」，若超哥願意的話，希望公開來打一場拳擊賽。他對先前判刑4年多看得很開，爭取緩刑失敗後，已經做好入獄的準備，表示做公益沒有洗白的用意，就是取之於社會、用之於社會。他曾在直播抱怨警方不作為，沒有保護被害人，才會讓他受傷嚴重，警察事後澄清到場時不見群鬥事件，只能做事後處理，Toyz今日態度趨於緩和，對於警方的聲明，他認為雙方立場不同，可能產生誤解，只能提醒大家發生突發狀況，自行小心一點。