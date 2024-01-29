李多慧公開男友條件！身高、長相不重要　少了這一點免談：太過分

Toyz公開露臉揭傷疤！喊話超哥「知錯必改」　發起募款1億反毒

▲Toyz被超哥毆打後首度公開露臉，擔任反毒公益募款發起人，喊話要超哥「知錯必改」。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Toyz被超哥毆打後首度公開露臉，擔任反毒公益募款發起人，喊話要超哥「知錯必改」。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者江芷稜／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）因抱怨超哥的海鮮餐廳醋飯難吃，被打到頭破血流，頭部縫了10幾針，風波延燒多日，他今（29）日參與反毒公益活動，在鬥毆事件後首度公開露臉，他喊話希望能募得1億元基金，並以自己涉毒一事當作負面教材，呼籲大家「知錯必改」，向超哥（黃伯超）喊話加入公益勸募，一起幫助更多人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝影）
Toyz曾是電玩「英雄聯盟」世界冠軍，卻涉及詐賭、販毒等事，遭判刑4年2月有期徒刑，但尚未入獄服刑，爭取緩刑也失敗。他以自身經驗為例，要讓大家知道毒品的可怕，與浪凡基金會董事長馬詠睿合作發起「浪Toyz億起，用愛向毒品 Say NO！知錯必改」勸募活動，目標募款1億元台幣，將用於反毒、愛奇兒及偏鄉地區孩童族群，以公益活動幫助弱勢家庭。

▲Toyz（左）以自身為負面教材，希望能募得反毒基金1億元。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Toyz（左）以自身為負面教材，希望能募得反毒基金1億元。（圖／記者吳翊緁攝影）
Toyz接受媒體訪問，當場揭開頭部的驚人傷口供拍攝，畫面怵目驚心，他表示2天前想去醫院拆線，發現傷口尚未癒合，但目前身體狀況都好，外界無須擔心，至今也沒有收到超哥的道歉或關心，藉著公益活動呼籲他「知錯必改」。

▲Toyz呼籲超哥知錯必改，一起參與公益活動。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Toyz呼籲超哥知錯必改，一起參與公益活動。（圖／記者吳翊緁攝影） 
鬥毆事故後Toyz委由律師提告，粗估費用200萬元，強調絕不會和解，外界質疑他和超哥演戲炒流量，他澄清「沒有人炒作會拿自己的頭開玩笑」，也慶幸自己撿回一條命，「人沒死，我還有力氣進行公益活動，算是不幸中的萬幸」，若超哥願意的話，希望公開來打一場拳擊賽。他對先前判刑4年多看得很開，爭取緩刑失敗後，已經做好入獄的準備，表示做公益沒有洗白的用意，就是取之於社會、用之於社會。

▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
他曾在直播抱怨警方不作為，沒有保護被害人，才會讓他受傷嚴重，警察事後澄清到場時不見群鬥事件，只能做事後處理，Toyz今日態度趨於緩和，對於警方的聲明，他認為雙方立場不同，可能產生誤解，只能提醒大家發生突發狀況，自行小心一點。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁


想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

Toyz向超哥求償「和解金1億」！約戰死亡擂台　怒告殺人未遂

Toyz復活了！嗆絕不跟超哥和解「把你告到死」　撕紗布秀恐怖傷口

獨／美腿實況主批超哥海鮮「超級難吃」！驚曝生魚片不新鮮害過敏

Toyz開戰！放話抓出所有力挺超哥網紅　一個一個點名「都別想跑」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞