林家棟演出「中年男人之苦」嚇到不敢結婚　私下奪命連環叩任賢齊

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這回在電影中，林家棟和任賢齊扮演一對難兄難弟，為了生活煩惱之際，陰錯陽差之下，居然還被郭富城逼著去搶劫，林家棟說：「我和郭富城合作很多次，演出上很有默契，和任賢齊在《樹大招風》之後，已經快七八年沒有合作了，但出奇的很合拍，大家互相配合是個很好玩的過程，希望有機會再合作。」
任賢齊表示，在《樹大招風》只有和林家棟一起演了最後一場戲：「但我的印象很深刻，想說怎麼在現場找不到林家棟，他已經完全融入在人群中，這次他扮司機也是這樣，我看到不只一個民眾想直接上他的計程車，他已經完全變身為市井小民，很厲害。」
任賢齊說有時拍到很晚很累了，但林家棟收工後立刻和他討論下一場戲要怎麼表現：「我們兩都是滿眼血絲在討論劇本。」沒想到，一大早又接到林家棟的電話：「他回家又繼續研究劇本，我都忍不住想說林家棟是不用睡覺的嗎？但因為他的用心，讓我也很亢奮，就像電影中的角色，為了生活已經夠累了，居然還要去搶劫，有一種被逼到腎上腺素大爆發的感覺。」
但任賢齊也忍不住笑說：「有時看到又是林家棟打來電話，會很想關機，哈哈！但見到有人那麼熱愛電影，真的又很感動，這次一起學到很多。」
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