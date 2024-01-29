謝淑薇里約奧運退賽最爭議！詹謝恩怨情仇一次看　比宮鬥劇還精彩

強打中年／謝淑薇打巴黎奧運難題　門檻易達、恩怨和矛盾卻難解

▲我國網球一姐謝淑薇。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國網球一姐謝淑薇。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/強打中年

謝淑薇在2024年澳洲網球公開賽連續拿下混雙和女雙冠軍，寫下台灣網壇歷史新頁！下一步是否挑戰巴黎奧運？成為台灣球迷關注的話題。但強打中年直接說，謝淑薇要征戰奧運的機會不高。

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今年6月10日前，奧運積分就會截止，謝淑薇只要排名前10就能取得奧運門票，且能夠指定一名同國籍的選手，該名選手只要世界排名前300就能攜手進奧運，看似很容易的條件，卻因為謝淑薇與台灣網壇的恩恩怨怨和矛盾，反而困難重重。

▲謝淑薇要打奧運困難重重。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇要打奧運困難重重。（圖／美聯社／達志影像）
達奧運門檻並不難　為何卻困難重重？

謝淑薇和網協不睦早已浮上檯面，2016年里約奧運，更因為不滿網協分配教練名額的方式，憤而退賽，當時引起軒然大波。

多名採訪過謝淑薇的資深記者都有一致的看法，謝淑薇個性較孤傲，並不好親近，與媒體關係也不好，反而是「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴很會做公關。

目前謝淑薇排名世界第6，詹皓晴第19，詹詠然第34，但謝家與詹家早已水火不容，要放下恩怨攜手合作，幾乎不可能。

過去謝淑薇曾多次砲轟網協，本屆澳網謝淑薇奪雙冠，體育署第一時間祝賀，也被網友批評是來蹭熱度，而謝淑薇哥哥謝政瀛，也在臉書留言，「某些人我們高攀不起。只想開心打球，謝謝。」

若能放下成見，攜手年輕球員征戰奧運　將是最完美結局

強打中年認為，謝淑薇在雙打屬於百搭型球員，且經驗非常豐富，適應力也強，若能與梁恩碩或吳芳嫻等25歲以下的年輕選手搭檔，不僅能傳承經驗，更有機會能奪牌，只是謝淑薇可能不願意再重蹈里約奧運覆轍，也不想再淌渾水。

謝淑薇即使拒絕參加奧運，她在台灣網壇地位早已無法撼動，所寫下的紀錄未來也很難打破，體育署、網協也應該思考，如何給球員更好的環境，同時讓球員內心覺得「舒適」，而非拿國家隊榮耀「情勒」。

▲相關單位應該重視謝淑薇事件，給予選手舒適的出賽空間。（圖／美聯社／達志影像）
▲相關單位應該重視謝淑薇事件，給予選手舒適的出賽空間。（圖／美聯社／達志影像）

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