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台灣人太傳統！和小孩討論性話題難開口　「看新聞問看法」很實用

▲家長不知如何開口和小孩討論「性話題」，國健署分享4招，建議可趁看新聞時問看法。（示意圖／Pexels）
▲家長不知如何開口和小孩討論「性話題」，國健署分享4招，建議可趁看新聞時問看法。（示意圖／Pexels）

家庭消費中心／綜合報導

台灣家長觀念比較傳統，要和小孩討論關於「性」的話題常難以啟齒，對此專家說，青春期的孩子若可以和大人談性，對於建立正確性觀念很有幫助，建議家長不要覺得自己不能談，而且應該主動創造的討論的時機，例如一起看到相關報導便可詢問孩子的看法，這樣小孩會更能理性面對身體和情感。

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國健署表示，正值青春期的孩子對於性議題會開始好奇，卻不知如何開口詢問家長或親友，自己與同學閒聊或從網路找到的訊息，卻可能是錯誤的觀念，為此國健署提供親子對話4撇步，以助親子間建立正向的溝通模式：

▲不管你是「外出派」還是「居家流」，根據觀察，18-54歲都會窩在家看電視、追劇。（圖／Shutterstock）
▲國健署建議，看電視時有類似議題，是討論的時機點之一。（示意圖／Shutterstock）
一、做個可以討論的父母：
許多家長會覺得自己的性知識不足，與孩子談性不易，但家長其實不需要是性學專家，只要願意談，讓孩子感覺是可以一起討論的對象，不會因為聊性便遭責備、懷疑，往後若遇到這方面困擾，便會願意向家長詢問、求助。

二、創造可以討論的時機：
青春期孩子不像兒童期有各種疑問都會主動詢問，更需要家長伺機而動，從生活中取材並把握機會開啟話題，例如透過新聞報導或學校生活事件等，可以開放式問題對孩子說：「你對這事有何看法？」即使孩子可能簡答或用還好的口吻來表達，家長仍可聽到孩子的心聲。

三、運用正向鼓勵與溝通：
青春期會更注重自主與獨立，更需要別人尊重，因此家長可多用正向鼓勵的溝通技巧，包括同理、肯定、鼓勵及分享等，來取代負向的的權威禁令、批評、否定等。

四、指導孩子思考、決定及負責任：
青春期的孩子需要有機會訓練思考，並學習自己下決定，再依據自己的決定去行動而獲得經驗，從而學習負責任的態度，建議父母溝通時採開放態度，先聽孩子想法，再一起分析事件的原因與可能後果，最後才提供大人的想法及經驗。

國健署提醒，親子對話是孩子能否健康成長的關鍵，特別是在青春期會面臨許多疑問和挑戰，透過良好溝通技巧，才能讓性議題成為家庭中輕鬆討論的話題。

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