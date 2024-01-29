台灣人太傳統！和小孩討論性話題難開口　「看新聞問看法」很實用

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一、做個可以討論的父母：
許多家長會覺得自己的性知識不足，與孩子談性不易，但家長其實不需要是性學專家，只要願意談，讓孩子感覺是可以一起討論的對象，不會因為聊性便遭責備、懷疑，往後若遇到這方面困擾，便會願意向家長詢問、求助。
二、創造可以討論的時機：
青春期孩子不像兒童期有各種疑問都會主動詢問，更需要家長伺機而動，從生活中取材並把握機會開啟話題，例如透過新聞報導或學校生活事件等，可以開放式問題對孩子說：「你對這事有何看法？」即使孩子可能簡答或用還好的口吻來表達，家長仍可聽到孩子的心聲。
三、運用正向鼓勵與溝通：
青春期會更注重自主與獨立，更需要別人尊重，因此家長可多用正向鼓勵的溝通技巧，包括同理、肯定、鼓勵及分享等，來取代負向的的權威禁令、批評、否定等。
四、指導孩子思考、決定及負責任：
青春期的孩子需要有機會訓練思考，並學習自己下決定，再依據自己的決定去行動而獲得經驗，從而學習負責任的態度，建議父母溝通時採開放態度，先聽孩子想法，再一起分析事件的原因與可能後果，最後才提供大人的想法及經驗。
國健署提醒，親子對話是孩子能否健康成長的關鍵，特別是在青春期會面臨許多疑問和挑戰，透過良好溝通技巧，才能讓性議題成為家庭中輕鬆討論的話題。