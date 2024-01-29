春節有火車搭了！台鐵產工：依法休假行動暫緩

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在面對公司化過程中留才待遇的差別待遇，以及公司化後因人力離退衝擊受影響的休假權益，產工在去年12月21日決議，號召鐵路員工發動春節依法休假連署，要求台鐵公司拿出務實留才方案，重視選擇留在台鐵一起與公司面對挑戰的員工，展現留住人才、落實安全的態度。
產工說明，昨日上午召開理監事會議，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數量，但也已明確掌握多數地區之車長與站務人員過半連署，且足以影響春節疏運實力。
只是產工提到，考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對我國交通運輸信任，以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，因此理監事在與車站、車班代表討論後，經多方考量，以及保障所有響應行動會員與員工下，暫緩本次春節依法休假行動。
產工強調，雖暫緩行動，同時也要告訴交通部與台鐵公司，縱使面對公司化衝擊下人力流失、休假權益受損、待遇不公，這群交通部轄下國營事業最低薪的員工，最後仍將國人運輸作為行動考量之一，交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」的訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。
產工喊話交通部與台鐵公司，在這次連署行動下，推動車長自主備勤津貼從88元/時提高至基本時薪一案，今年1月已通過勞資協商會議，將送審至董事會、行政院，資方也多次表示將會提高，顯見勞資雙方已有共識，因此產工要求交通部與台鐵公司務必兌現承諾別再跳票，拿出實際行動證明不是只在意駕駛員的訴求，不要只是照顧高薪勞工。
產工也說，有鑑於本次依法休假行動取消，已遞交依法休假聲明書產工將予以保存，但請各位員工注意，若仍有春節連假請假需求，請務必於2月1日前將個人假單遞給單位主管，明確告知國定假日不同意出勤，若因此遭到拒絕請假，或記曠職、懲處等不法行為，可聯繫產工協助。
交通部長王國材今下午也回應，台鐵企工支持春節疏運順暢，也協助相勸產工會員，上週已與台鐵董事長杜微討論過，春節疏運沒問題。